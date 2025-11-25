活過兩戰、見證20任總統 南加141歲「Gramma」離世

聖地牙哥動物園的加拉巴哥象龜「Gramma」141歲高齡離世。（San Diego Zoo官網）

聖地牙哥 動物園住最久的居民加拉巴哥象龜「Gramma」，近日以約141歲高齡離世，結束了跨越兩次世界大戰、見證至少20位美國總統更迭的漫長生命。動物園方面在臉書官網說：「這隻溫和、寡言卻始終陪伴動物園歷史變遷的巨龜，不僅是園內最受喜愛的明星之一，也是全球爬蟲類保育的重要大使。」

據ABC7電視報導，動物園表示，Gramma出生於其原生棲地，確切抵達園區的年分已難以考證，但推估於1928年或1931年由布朗克斯動物園（ Bronx Zoo） 轉至聖地牙哥，是該園最早的一批加拉巴哥象龜（Galapagos tortoise）之一。她於11月20日因高齡導致的骨骼疾病惡化，接受人道安樂死。

Gramma以溫柔害羞的性情深受遊客喜愛，照護團隊更親暱地稱她為「動物園女王」。不少民眾在社群上回憶，兒時看過Gramma，長大後又帶著孩子重返動物園再見她的身影。

69歲居民帕克（Cristina Park ）表示，自己3、4 歲時曾在聖地牙哥動物園騎過象龜，那段經驗啟發她飼養沙漠象龜並投入保育，她說：「牠們能活過這麼多世事，真的令人驚嘆。」

動物園方表示，在漫長的一生中，Gramma靜靜見證了動物園的誕生與轉變，也陪伴世界走過20多位美國總統、兩次世界大戰與兩場全球疫情。在陽光、青草、蔬果與棲地中的水窪間，她以溫柔、害羞的姿態，影響無數前來參觀的遊客，成為加拉巴哥象龜保育的象徵。

報導說，加拉巴哥象龜在野外壽命可超百年，在保育環境中更可接近兩倍。已知最長壽者為澳洲 動物園的Harriet，於175歲時離世。加拉巴哥象龜共有15個亞種，其中三個已滅絕，其餘都屬易危或極度瀕危物種。

近數十年來，保育單位致力於圈養繁殖，根據加拉巴哥保育協會（Galapagos Conservancy），自1965年起已有超過1萬隻幼龜重返野外，一些亞種成功擺脫瀕臨滅絕危機。

2025年4月，費城 動物園（Philadelphia Zoo）首次迎來四隻加拉巴哥象龜幼龜，父母均為約百歲的首次繁殖個體。6月，邁阿密動物園135歲的象龜Goliath也首次成為父親。