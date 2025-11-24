川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普 總統近日宣布，計畫動用關稅 收入向美國民眾發放2000美元，但排除高收入族群，細節尚待拍板。川普8日在社群平台Truth Social發文指出，政府將以關稅收入發放分紅。美國財政部長貝森特 （Scott Bessent）則在受訪時透露，川普提出的2000美元關稅紅利將鎖定「工薪家庭」，並設有收入上限。貝森特接受福斯新聞《Sunday Morning Futures》訪問時說，紅利不會全面發放，而是依據家庭收入決定資格，相關細節仍在研議。

川普總統於14日搭乘空軍一號前往佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）時也向媒體表示，分紅支票將無法趕在聖誕購物季前寄出，但預計將在2026年發放。根據KTLA電視台，川普政府將向多數美國人發放「至少」2000美元紅利，同時強調關稅收入仍會用於償還高達38.12兆美元的國家債務。《國會山報》（The Hill）已向白宮與財政部查詢符合資格標準及提案成本，但此項提案仍須先經國會同意。

值得注意的是，紅利形式也未必限於支票。貝森特11月較早前曾指出，紅利「可能有許多形式」，包括「減稅」。川普則強調，分紅將在明年發放，「關稅讓我們有辦法分紅，我們不只要分紅，還會降低國債」。根據美國海關暨邊境保護局（CBP）統計顯示，川普第二任期以來開徵的所有關稅，截至9月23日已創造約900億美元稅收。

貝森特在12日受訪時補充，川普所稱的2000美元紅利支票仍有多項可能方案，適用對象可能為年收入低於一定水準的民眾，例如家庭年收入低於10萬美元。但他強調，目前所有討論仍屬初步，收入門檻尚未敲定。

事實上，這並非川普總統及國會發放錢給大眾。在新冠疫情期間，國會曾通過三輪紓困支票，其中兩輪由川普於其第一任期內簽署成法。 在川普任內發放的兩輪紓困支票中，個人年收入7萬5000美元以下、夫妻合計收入15萬美元以下者，可領取全額；超過門檻者則可領部分款項，直到一定收入上限為止。

根據疫情應對問責委員會（Pandemic Response Accountability Committee）資料，三輪紓困支票共向全美家庭發放超過4億7600萬筆款項，總金額達8140億美元。根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）資料，2022年全美家庭收入中位數為7萬4580美元。 根據財政部9月發布報告，今年前三季已從關稅收入中收取1950億美元。然而至少有一項分析指出，這筆金額可能不足以支應向美國民眾發放關稅紅利。

自川普4月對多國祭出大規模關稅後，企業普遍將成本轉嫁消費者。耶魯預算實驗室（Yale Budget Lab）資料顯示，截至10月17日，美國消費者承受的平均有效關稅率攀至18%，創1934年以來新高。