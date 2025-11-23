我的頻道

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

南加蒙面匪劫新婚夫婦10萬財物 罵髒話稱這些東西太重

洛杉磯訊
嫌疑人爬上陽台，用螺絲刀等工具撬開門栓闖入屋內。（示意圖來自Unsplash.com）
洛杉磯聖費南度谷（San Fernando Valley）日前發生一起入室盜竊案件，竊賊洗劫一戶新婚夫婦的家，盜走價值10萬美元的貴重物品。作案過程中，三名蒙面劫匪大罵髒話，稱這些偷來的物品份量太重。

案件發生在11月21日晚上，被害人Josh、Rose Michnowski夫婦，像往常一樣離開山谷村（Valley Village）的家，外出用餐。就在他們離開時，兩男一女組成的盜竊團夥闖入這對新婚夫婦家中，迅速劫走所有值錢財物，包括勞力士手表、珠寶、傳家寶、以及一個重達50磅的保險箱。

案發當晚8時30分左右，目擊者看到嫌疑人從現場附近一條小巷離開，他們攜帶幾個背包和大型手提袋，裡面可能裝滿贓物。男主人Josh表示，這起案件預謀已久，嫌犯至少策劃一周以上，「他們一直在踩點，窺探我們的日常生活。」

這對夫婦認為，三人犯罪團夥案發前一直在現場踩點，尋找闖入房間的突破口。監控視頻顯示，案發當晚，嫌疑人爬上二樓陽台，用螺絲刀之類的工具撬開門栓。畫面中，還能聽到幾名嫌犯用西班牙語交談，他們大罵臟話，抱怨盜竊所得的贓物太重。Josh指出，一名竊賊費力地撬保險箱，另一人搬走他小時候收集的硬幣。這對夫婦估計，共損失價值約10萬美元貴重物品，有些保險公司可以理賠，但有些則無法補償。

這對夫妻曾在保險箱中放置AirTag追蹤器，案發後，他們成功追蹤到保險箱所在的位置。據悉，定位顯示，保險箱目前在洛市韓國城附近的公寓大樓或旅館內。被害人希望警方能幫助他們追回這個保險箱，但警方表示，由於沒有嫌疑車輛的描述，暫時無法進一步追查線索。Josh詢問警察，那現在能做些什麼？「因為追蹤到保險箱定位，這是非常重要的線索。時間緊迫，我們必須抓住這個機會。」

這對新婚夫婦今年夏天剛購置第一套房子，即將迎來小家庭第一個孩子。他們表示，做夢也沒想到自己家會被洗劫一空。女主人Rose說，「我們失去很多有紀念意義的東西，再也找不回來，這最糟糕。」Josh描述案發現場，稱劫匪案手法令人作嘔，床單被扯，沙發墊也被扔下來，家中狼藉一片。「雖然這些東西並不貴重，但對我們來說都很重要。希望能夠伸張正義，盡快找回失去的物品。」

任何知曉這起入室盜竊案資訊，或擁有嫌疑車輛監控畫面的知情人士，請致電洛杉磯市警局北好萊塢分局，電話號碼為818-754-8300。

