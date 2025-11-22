好市多這區商品 比專門店還暢銷

Costco已成為全球最大的服裝零售商之一。(好市多臉書）

儘管該公司過去一年股價波動劇烈，交易本益比高於其他零售同業，但長期表現仍相當亮眼。

根據9月的財報電話會議，Costco表示其2025會計年度第四季度的男裝銷售額成長達「雙位數」。

根據GlobalData的估算，從2019年到2024年，Costco的年度服裝業務營收從70億美元增至97億美元，增幅接近 40%。相比之下，其競爭對手BJ's與Sam's Club的服裝業務成長約為28%與21%。

雖然服裝仍只占Costco總銷售額的一小部分，但其營收已超過一些全球知名服裝零售商，例如Abercrombie & Fitch（2024會計年度營收為49億美元）與Old Navy（營收為84億美元）。

Costco在服裝市場的成功，部分來自於銷售受歡迎的品牌，如Columbia與Gap，以及自有品牌Kirkland Signature。

然而，與Target和Walmart相比，Costco的服裝選擇仍相對有限。專家指出，Costco的吸引力之一在於購物時的「驚喜感」–你永遠不知道下一次會發現什麼。

Costco的採購方式多樣，主要直接與製造商合作，並與大型品牌建立授權合作關係。此外，公司也會進行「機會性採購」，例如購入特定品牌的限量商品，營造出尋寶般的購物體驗。Telsey顧問集團資深董事總經理Joe Feldman表示：

「每個人都會興奮地趕去搶購，而這些商品往往只在少數幾家分店有售。」Feldman補充說，「可能是某供應商有多餘庫存，賣給Costco；有時候Costco也會從其他零售商或第三方購買剩貨。」

Costco甚至曾以知名品牌代工生產自有品牌商品，但通常不會公開這些合作細節。

今年6月，Lululemon 對Costco提出訴訟，指控這家倉儲式零售商「仿冒」其運動服飾。Lululemon聲稱，Costco 在製造來源上的模糊做法使消費者誤以為Lululemon為Costco代工，且Costco並未澄清相關傳聞。

GlobalData董事總經理Neil Saunders表示：「這起事件反而成了Costco最出色的免費宣傳，因為它讓更多人注意到Costco的服裝業務。他們銷售的產品外觀可能類似Lululemon，但價格更低。」

無論訴訟結果如何，這顯示主要服裝零售商已開始更認真看待Costco的市場影響力。

Costco拒絕就此事接受CNBC訪問或發表評論。