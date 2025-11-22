專家:黑五36%商品折扣不及平時 買這三類真能省錢

我的頻道

編譯陳盈霖／即時報導
專家指出，黑色星期五購物是否真划算，取決購買的商品類型。（本報檔案照）
福斯新聞（FOX）報導，即將到來的黑色星期五Black Friday）購物，向來被視為「省錢良機」，然是否真可省下那麼多錢？有專家調查發現，雖然標示打折，但36%商品其實沒有提供任何折扣。而是否真能省錢，主要取決所購買的商品種類。

WalletHub比較黑色星期五前後價格，發現有36%商品，其實沒有提供任何折扣。「甚至部分打折商品的優惠力度，節前就有」，不過，對許多在一年來最大購物日進行促銷的部分商品來說，折扣十分有吸引力。

根據行銷與零售專家，最值得黑色星期五購入的商品，包括民生消費品、服飾與配件、珠寶等，這些商品通常折扣明顯。相反，家電、電腦與手機、家具等，黑色星期五的折扣，往往不如外界預期，甚至不一定比平日便宜。

專家指出，過去被視為黑色星期五必買的電子產品、玩具與遊戲主機，今年可能因關稅政策變動，而不再是最佳選擇。馬里蘭大學（Univ. of Maryland）史密斯商學院教授肯南（P. K. Kannan）告訴WalletHub，關稅及通膨，讓折扣充滿不確定性，「玩具大多來自中國，若美中之間新協議生效，關稅可能降低甚至歸零，讓以後購買可能更便宜；但面對這樣不確定情況，消費者最好貨比三家再下手。」

整體來說，消費者仍可於黑色星期五找到一些真正值得購入的商品。 湯瑪斯莫爾大學（Thomas More Univ.）助理教授卡爾（Michael Carr）表示，這是一年中少數能看到主要品牌大幅折扣，與特殊分期優惠時刻。但為省3美元，花大量時間瀏覽20美元商品清單，可能不一定值得，「買這些折扣商品是淨虧損，你的時間和精神價值更高」。他說，通常來說，買大件商品能拿到36至48個月零利率分期付款，才是真正優惠。

