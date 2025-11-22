我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

假日搭飛機出遊 資深空乘分享5招 讓旅途更舒適

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
假日旅行在即，資深空乘分享如何在緊張旅途中增加舒適體驗。（記者張宏／攝影）
假日旅行在即，資深空乘分享如何在緊張旅途中增加舒適體驗。（記者張宏／攝影）

假日旅行在即，兩名資深空乘分享他們多年旅行經驗，包括如何在旅途中應對航班延誤和取消風險，及在旅行中增添舒適減少緊張感的技巧。

1.選當天第一班航班

據CNN旅遊報導，資深空乘Hunter Smith-Lihas和Liz Simmons都建議，要想避免延誤，在一天之初乘坐飛機最有利。即使遇到航班取消，至少還有一整天時間改訂其他航班。FlightRadar和FlightAware等航班追蹤應用程式，也可幫助旅客了解最新動態；FlightAware能準確追蹤飛機位置，可看到飛機從哪個城市起飛，到達時間及預計降落時間，提供的相關資訊非常及時。

2.登機口升艙、買休息室

如果想升艙，Hunter Smith-Lihas建議詢問登機口的工作人員，升艙與否通常由他們決定。「空乘不像從前台，可輕易給乘客換到更高級的座位，因此最好問登機口工作人員」。如是航空公司的常客，且擁有該公司會員，獲得積分夠多，升艙機會可能更高。

就算乘坐的不是高級艙位，也可透過購買貴賓休息室通行證，來享受貴賓休息室使用權。這樣就可置身相對安靜的環境中，吃點東西、喝點飲料、放鬆一下，然後再到擁擠飛機上，這的確是逃離假日機場喧囂的好方法。但要在出行前做好準備，尤其在假日期間，休息室往往爆滿。

3.擦拭飛機座位表面

在機場穿梭於人群中，及在飛機上與其他乘客近距離接觸，感染病菌的機率會相應增加。Hunter Smith-Lihas表示，飛機在每次飛行間都會清潔，飛機空氣過濾器的設計目的，就是阻止細菌傳播。但旅行時，他仍然會擦拭飛機座椅和餐桌。

4.打造專屬飛機座位

帶自己的毯子、眼罩、旅行枕，任何能讓旅行感覺更像在家的東西。在手機或平板電腦預下載電影。降噪耳機也是一項值得的投資，也可從家裡帶一袋零食。因為飛機可能在登機口延誤，也可能在停機坪上停留很久才起飛，避免肚子餓的最好方法，就是自帶一些吃的。Liz Simmons隨身行李，通常有手機充電寶、小型洗漱包、眼罩和自用薰衣草精油。

5.輕裝出遊是一門藝術

Hunter Smith-Lihas表示，假日期間機場就非常繁忙，托運行李的隊伍總是很長，如果不需托運行李，就可直接通過安檢和登機。不必擔心排隊托運行李會造成額外的延誤，還可避免丟失行李箱和禮物的風險。

假日出行如果可以，盡量避免托運行李。（記者張宏／攝影）
假日出行如果可以，盡量避免托運行李。（記者張宏／攝影）

上一則

感恩節搭機無REAL ID？交18元可獲臨時通行

下一則

福建未婚夫被ICE逮捕 華女要去獄中結婚救家庭和他

延伸閱讀

印度國產戰機表演時墜毀 機師魂斷杜拜航空展

印度國產戰機表演時墜毀 機師魂斷杜拜航空展
假日搭飛機出遊 資深空服員分享5招讓旅途更舒適

假日搭飛機出遊 資深空服員分享5招讓旅途更舒適
UPS貨機空難 初步報告：左引擎掛架金屬疲勞

UPS貨機空難 初步報告：左引擎掛架金屬疲勞
中國官媒公布 解放軍機高空驅離菲律賓飛機

中國官媒公布 解放軍機高空驅離菲律賓飛機
印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡

印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡
UPS貨機墜毀14死案 NTSB公布震撼照片與初步報告

UPS貨機墜毀14死案 NTSB公布震撼照片與初步報告

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
南加州治安部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49
金啟豪（Qihao Jin，音譯），17日槍殺曾共同居住的家人。（本報記者／攝影）

華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾

2025-11-21 13:10

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海