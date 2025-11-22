感恩節搭機無REAL ID？交18元可獲臨時通行

我的頻道

洛杉磯訊
美國運輸安全管理局（TSA）推出「現代化替代身分驗證計畫」，旅客可選擇以18美元費用，獲得10天的機場安檢通行資格。圖為今年11月期間，大量旅客在洛杉磯國際機場出行。（歐新社）
美國運輸安全管理局（TSA）推出「現代化替代身分驗證計畫」，旅客可選擇以18美元費用，獲得10天的機場安檢通行資格。圖為今年11月期間，大量旅客在洛杉磯國際機場出行。（歐新社）

根據KTLA電視台、洛杉磯時報等媒體報導，針對部分旅客未持REAL ID或護照搭機的情況，美國運輸安全管理局（TSA）近日宣布，推出「現代化替代身分驗證計畫」，旅客可選擇以18美元費用，獲得10天的機場安檢通行資格。TSA指出，此計畫提供沒有REAL ID的旅客一種替代方案，但參與完全自願，且並不保證一定能通過機場安檢。

根據「聯邦公報（Federal Register）」，旅客參加此計畫，不意味可以放鬆身分驗證標準，還是得提交基本資料及生物識別信息，TSA將用這些資訊比對安全航班觀察名單（Secure Flight Watch List），以驗證旅客身分。不過公告明確表示，旅客即便使用此計畫，仍可能需接受額外檢查或面臨通關延誤，且不保證一定能進入或成功搭機。

TSA表示，此公告是REAL ID遵循程序的下一步。自2005年「REAL ID法案」簽署以來，已有20多年時間，該法案統一各州身分證件標準，提升航空與國土安全。然而，由於各州落實進度不一，在2025年5月才全面實施，對美國國內航班搭乘規範造成重大影響。

依照新規定，自今年5月起，搭乘美國國內航班，必須出示REAL ID或其他被接受的有效身分證件，才能通過安檢。而這項「替代身分驗證計畫」，被視為臨時替代措施。

TSA也提醒，計畫僅提供10天內的通行資格，旅客若計畫長期搭機或頻繁出行，仍需持正式身分證。

此次措施的推出，正值美國感恩節假期出行高峰。根據美國汽車協會（AAA）預測，今年11月25日至12月1日期間，約有8200萬美國人將外出旅遊，其中600萬人預計搭乘國內航班，較去年增加2%。AAA統計顯示，國內往返機票平均價格約700美元，與去年相比變化不大；其中，感恩節當天（11月28日）搭機票價最便宜，而假期後的11月30日與12月1日將是出行高峰。

機票 感恩節 洛杉磯

