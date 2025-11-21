洛縣創紀錄48億性虐和解案 假受害者多 檢方喊查

我的頻道

編譯組/即時報導
洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）舉行新聞會，要調查向洛縣政府提交虛假損害賠償的申請人。（取自洛縣檢察官辦公室）
洛杉磯縣地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）舉行新聞會，要調查向洛縣政府提交虛假損害賠償的申請人。（取自洛縣檢察官辦公室）

NBC 4電視台報導，洛杉磯縣檢察官辦公室20日指出，在該縣批准一項創紀錄金額的兒童性虐待和解協議後，將著手調查那些提交虛假損害賠償的申請人。

今年，洛杉磯縣政委員會通過兩項重大和解協議，總金額逾48億美元，涉超過1.1萬稱在縣屬照護設施遭受兒童性虐待的申請人。指控集中於已於2003年關閉的麥克拉倫兒童中心（MacLaren Children's Center），這起案件被視為美國歷史上規模最大的性虐待和解案之一。

在和解宣布時，洛縣法律顧問哈里森（Dawyn Harrison）曾警告，巨額賠償可能為詐欺提供誘因，並承諾將嚴格審查每項申請。如今，洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）證實，其辦公室已展開刑事調查，並「積極追查」提出虛假索賠者，包括被招募假冒受害人的個案。

根據洛杉磯時報早前報導，部分原告疑受提告發放的金錢引誘加入訴訟，至少兩起案件被發現是虛構索賠。部分原告是被一家洛杉磯律師事務所付費，提交虛假陳述成為和解案的原告。

「詐欺者以各種不同方式出現。」霍克曼說，有些索賠人從未遭受性虐待，但把這項和解視為取得「免費資金」的機會。

霍克曼同時向誤入詐欺計畫者，提供「豁免選項」。「如果自願提供訊息，在接下來的刑事起訴中，檢方將不予起訴。」

這項龐大和解，源於加州AB 218法案。該法案暫時取消兒童性虐待案的訴訟時效，使多年來的受害者得以提出訴訟。然而霍克曼指出，立法並未考量地方政府即將承擔的巨額賠償風險。

「當加州通過這項法案時，它提供零資金——來支付州政府早已預見的巨額賠償。」霍克曼強調，地方政府因此面臨沉重財政壓力。

霍克曼估計，受AB 218影響，未來針對洛杉磯縣的索賠數量，可能超過1.4萬件，並使縣府再度背負數十億美元的額外成本。他呼籲，任何掌握虛假索賠資訊的人，應立即向執法機關通報，以避免公共資金遭進一步濫用。

洛杉磯縣檢察官辦公室要調查向洛縣政府提交虛假損害賠償的申請人。圖為舉報方式。（取...
洛杉磯縣檢察官辦公室要調查向洛縣政府提交虛假損害賠償的申請人。圖為舉報方式。（取自洛縣檢察官辦公室）

