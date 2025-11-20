我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

加州糧食券多用於買速食 遭批浪費稅金

編譯組／即時報導
數百萬SNAP補助金用於速食餐，遭聯邦參議員恩斯特（Joni Ernst）抨擊。（示意圖取自Pexels）
福斯新聞（Fox）報導，根據愛荷華州共和黨籍聯邦參議員恩斯特（Joni Ernst）的最新調查，美國納稅人每年為九個州（多數為民主黨執政）在速食餐上的糧食券（SNAP）支出近2.5億美元，其中超過90%為加州使用。恩斯特批評，SNAP中的N，代表的是營養（Nutrition），不是炸雞塊與薯條；而且用糧食券吃速食，與該計畫設計之初的在家烹飪宗旨不符。

加入名為「餐廳飲食計畫」（Restaurant Meals Program，RMP）的九個州，包括亞利桑納州、加州、伊利諾州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、密西根州、紐約州、羅德島州與維吉尼亞州；除維吉尼亞州外，其餘皆為民主黨執政。恩斯特辦公室指出，這些州透過該計畫購買速食所產生的費用，每年接近2.5億美元。

餐廳需與州政府簽署協議，並由負責監管SNAP的美國農業部批准參與。恩斯特辦公室表示，該計畫過去規模不大，但在拜登政府期間，尤其在加州擴張顯著。加州於2021年將該計畫拓展至全州，使包括麥當勞、達美樂披薩、Jack in the Box等大型速食連鎖店，均能接受加州糧食券（CalFresh，加州版SNAP）補助。

恩斯特辦公室調查發現，自2023年6月至2025年5月，全國透過「餐廳餐食計畫」共花費5.24億美元，其中超過4.75億美元流向速食餐廳。而在此期間，加州占全國RMP補助金額逾九成，顯示加州糧食券受益者對速食的熱愛。

現行的SNAP於1964年依「糧食券法（Food Stamps Act）」建立，目的在協助經濟弱勢民眾，取得基本食材。如肉類、水果與蔬菜。一般而言，熱食和即食食品，並不符合SNAP補助資格，因糧食券的宗旨，是支持民眾在家烹調。

恩斯特指出，1977年的一項法規漏洞，允許各州加入RMP，也使得部分糧食券受益者，轉為購買速食而不是在家烹飪更健康的飲食。

「SNAP中的『N』代表的是營養（Nutrition），不是炸雞塊與薯條。」恩斯特接受福斯新聞訪問時說，「我希望這只是個McRib（麥當勞的餐點）笑話，但一年在得來速花掉2.5億美元並不好笑，這是嚴重浪費。」

恩斯特20日提出名為「McSCUSE ME法案」的立法，主張縮小RMP的資格範圍。該法案仍允許遊民、老年人與身心障礙者使用RMP，但將取消配偶納入資格的規定。

加州 糧食券 維吉尼亞州

