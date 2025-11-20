我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

五歲男童離校獨行1英里 老師竟全然不知

【聖塔克拉利塔訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名5歲男童逃離老師監管，獨自行走、離校1哩路。（取自Saugus Union學區臉書）
一名5歲男童逃離老師監管，獨自行走、離校1哩路。（取自Saugus Union學區臉書）

加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的瓦倫西亞（Valencia）社區的一對父母，講述他們5歲兒子在老師毫不知情下，逃離學校課後班，獨自一人徘徊在川流不息的大街上。該男孩最終在離校約1哩的麥當勞附近，恰巧被他的保姆發現。

福斯新聞（FOX）報導，事件發生於11月4日。家屬表示，5歲男童奧利佛（Oliver）當天上午在North Park小學上幼稚園課程，並按照安排在中午12時20分下課後，前往學校的課後照顧班。然而，下午3時多，他卻出現在距離校園約1.2哩的McBean Parkway的麥當勞附近。

奧立佛的父母布萊特（Brett Epstein）與娜塔莉（Natalie Epstein）表示，保母瑪莎（Martha）剛好開車行經該路段，認出行走在路邊的奧利佛，立刻將他接上車並帶回家。奧立佛的父母同時急忙聯絡學校，卻被課後班的主管告知，孩子「人在課後班很安全」，但此時奧利佛剛好跟著保母抵達家門。

娜塔莉說︰「我回到家時，哭得停不下來，兒子靠在我腿上，也一直哭。我知道他一定非常害怕，因為他當時是完全一個人。」

事發的Saugus Union學區總監霍金斯（Dr. Colleen Hawkins）指出，事件發生後，學區立即展開調查，並強調孩子已安全返家。她表示，學區已針對學生監督流程與校園安全進行改善，但因涉員工與學生隱私，不便透露更多細節。

然而，奧利佛的父母認為這樣的回應遠遠不夠。

娜塔莉說，「如果不是保母剛好遇見他，可能來敲門的是警察，告訴我們孩子被車撞了。」

布萊特18日在校董會上發言，強調事件的嚴重性：「我們5歲的兒子自己穿越繁忙街道，經過陌生人身旁。任何一個人都可能把他帶走。他距離一場悲劇，可能只差一個分心的駕駛、一個錯誤轉彎或是一個綁架者。」

布萊特表示，從校董會離開時，他們深感挫折與被忽視。「你會覺得自己在對機器說話。他們可能累了、餓了、聽過類似的案例；但這是我們的痛，我們差點失去孩子。」

自從他們公開事件後，又有家庭向他們透露，2019年在同一所小學，也曾發生孩子走失的類似情況。娜塔莉︰「我們完全不知道這件事，想到其他家庭也遭遇過類似的情況，真的很心痛。事件曝光後，願意出來分享的人越來越多，這顯示問題非常嚴重。」

事件持續延燒之際，學區總監霍金斯19日宣布將於2026年7月1日從學區退休。

學區 麥當勞 加州

上一則

迪士尼假日推出30美食 這道最驚人

下一則

加州糧食券多用於買速食 遭批浪費稅金

延伸閱讀

狠抓無證客致移民學生大減 學區預算短缺不得不裁員、減班

狠抓無證客致移民學生大減 學區預算短缺不得不裁員、減班
遭6歲學生槍擊 維州教師獲賠1000萬

遭6歲學生槍擊 維州教師獲賠1000萬
「怪奇物語5」預告曝光 最終章進入戰鬥模式

「怪奇物語5」預告曝光 最終章進入戰鬥模式
影集「怪奇物語」最終季正式預告曝 所有人踏上最終冒險

影集「怪奇物語」最終季正式預告曝 所有人踏上最終冒險
莉莉艾倫爆婚變內幕 小三是紐奧良的單親媽

莉莉艾倫爆婚變內幕 小三是紐奧良的單親媽
莉莉艾倫爆婚變內幕「怪奇物語」老公偷吃單親媽 痛斥：她害我想死

莉莉艾倫爆婚變內幕「怪奇物語」老公偷吃單親媽 痛斥：她害我想死

熱門新聞

白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據