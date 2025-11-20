我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

迪士尼假日推出30美食 這道最驚人

記者張宏/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪士尼卡通人物換上節日盛裝。（記者張宏／攝影）
迪士尼卡通人物換上節日盛裝。（記者張宏／攝影）

迪士尼年度假日季已開啟，持續至2026年1月7日，現場節日裝飾和卡通人物都煥然一新，變身為歡樂海洋。迪士尼假日季推出30道美食，其中最奇妙的是，今年不僅有假日限定蔓越莓醬火雞腿，還推出鳳梨蜜烤火雞腿，偏鹼的口感兼帶一點水果的熱帶風味，令人好奇。

（影音來源：記者張宏）

巨無霸的火雞腿一直是迪士尼樂園中最具代表性的經典小吃之一，很多人到迪士尼必買。而喜歡吃火雞腿的人，今年會有多個選擇，節日限定的節日火雞腿配蔓越莓醬，除與平日相同的火雞腿，還額外附上蔓越莓醬，售價16.75美元。今年還推出蜜製火雞腿配鳳梨圈（Honey-baked Turkey Leg with a pineapple ring），在冒險樂園戶外小吃車出售。火雞腿是蜜烤的，並附上 一片鳳梨圈，讓其偏鹼的口感增加一點水果的熱帶風味，是很具節日特色的限定單品。

迪士尼不同園區今年假日季推出一系列精彩活動，度假區內將以充滿奇思妙想的裝飾、令人愉悅的美食及限時娛樂活動，讓所有年齡段的賓客都能歡慶傳統、創造全新回憶。

米奇、米妮和他們的朋友身著閃亮的節日盛裝，「小小世界」和「幽靈公館」紛紛推出全新的假日版，另外還有聖誕奇幻遊行、假日魔法煙火表演，讓遊客與聖誕老人和其朋友們一起享受假日樂趣。在加州冒險樂園則有Mostly Kosher、Yamila Guerra Cuban Latin Band Karmagraphy等眾多團體帶來的文化表演，及天堂花園慶祝拉丁美洲傳統的迪士尼聖誕萬歲。

節慶美食市集推出近30種全新菜餚，其中比較適合亞洲胃的是紅燒五花肉配蒜蓉飯，還有節日限定M&M'S巧克力豆泡芙、墨西哥烤肉芝士通心粉等。只需購買配有六張電子優惠券的「暢飲暢享通行證」（Sip and Savor Pass）就可在節慶市集和活動餐廳兌換指定食品和非酒精飲品。

迪士尼小鎮現場音樂廳及草坪每晚都有現場音樂表演，並有「雪景」點綴，聖誕老人也將在園區各處停留和遊客拍照。迪士尼還推出入住優惠，在12月19日前入住迪士尼相關酒店，符合條件者可享高達20%限時優惠。

迪士尼假日季推出各種美食。（記者張宏／攝影）
迪士尼假日季推出各種美食。（記者張宏／攝影）
迪士尼推出的假日周邊商品。（記者張宏／攝影）
迪士尼推出的假日周邊商品。（記者張宏／攝影）
迪士尼推出各種節日產品。（記者張宏／攝影）
迪士尼推出各種節日產品。（記者張宏／攝影）
迪士尼年度假日季現已開啟，持續至2026年1月7日。（記者張宏／攝影）
迪士尼年度假日季現已開啟，持續至2026年1月7日。（記者張宏／攝影）
適合亞洲胃的是紅燒五花肉配蒜蓉飯。（記者張宏／攝影）
適合亞洲胃的是紅燒五花肉配蒜蓉飯。（記者張宏／攝影）
人們身穿聖誕服裝在迪士尼聖誕樹前合影。（記者張宏／攝影）
人們身穿聖誕服裝在迪士尼聖誕樹前合影。（記者張宏／攝影）
迪士尼卡通人物著裝煥然一新。（記者張宏／攝影）
迪士尼卡通人物著裝煥然一新。（記者張宏／攝影）
薑餅小人蛋糕。（記者張宏／攝影）
薑餅小人蛋糕。（記者張宏／攝影）
迪士尼假日季推出各種美食。（記者張宏／攝影）
迪士尼假日季推出各種美食。（記者張宏／攝影）
迪士尼樂園、加州冒險樂園和迪士尼卡通人物都煥然一新，裝點著節日裝飾。（記者張宏／...
迪士尼樂園、加州冒險樂園和迪士尼卡通人物都煥然一新，裝點著節日裝飾。（記者張宏／攝影）
迪士尼開啟假日季。（記者張宏／攝影）
迪士尼開啟假日季。（記者張宏／攝影）
這款蜜汁火雞腿配鳳梨圈是玩梗還是好吃，快來吃吃看。（迪士尼提供）
這款蜜汁火雞腿配鳳梨圈是玩梗還是好吃，快來吃吃看。（迪士尼提供）

迪士尼 加州 墨西哥

上一則

華男持槍闖臥室掃射「滅門報復」 6旬夫婦亡、幼女命危

下一則

五歲男童離校獨行1英里 老師竟全然不知

延伸閱讀

迪士尼「海洋奇緣」真人版來了 巨石強森再飾半神人毛伊

迪士尼「海洋奇緣」真人版來了 巨石強森再飾半神人毛伊
開幕4個月破80萬人次 上海樂高樂園「來客速」不及迪士尼

開幕4個月破80萬人次 上海樂高樂園「來客速」不及迪士尼
來客速度不及迪士尼...上海樂高樂園 開幕4個月遊客破80萬人次

來客速度不及迪士尼...上海樂高樂園 開幕4個月遊客破80萬人次
一家四口遊迪士尼 奚夢瑤大曬母女裝 香奈兒挎包卻成焦點

一家四口遊迪士尼 奚夢瑤大曬母女裝 香奈兒挎包卻成焦點
何猷君一家四口遊迪士尼 奚夢瑤和女兒同款大長腿搶鏡

何猷君一家四口遊迪士尼 奚夢瑤和女兒同款大長腿搶鏡
遊迪士尼省錢有妙招 上臉書社群撿二手物品

遊迪士尼省錢有妙招 上臉書社群撿二手物品

熱門新聞

白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據