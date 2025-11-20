迪士尼假日推出30美食 這道最驚人

迪士尼卡通人物換上節日盛裝。（記者張宏／攝影）

迪士尼 年度假日季已開啟，持續至2026年1月7日，現場節日裝飾和卡通人物都煥然一新，變身為歡樂海洋。迪士尼假日季推出30道美食，其中最奇妙的是，今年不僅有假日限定蔓越莓醬火雞腿，還推出鳳梨蜜烤火雞腿，偏鹼的口感兼帶一點水果的熱帶風味，令人好奇。

（影音來源：記者張宏）

巨無霸的火雞腿一直是迪士尼樂園中最具代表性的經典小吃之一，很多人到迪士尼必買。而喜歡吃火雞腿的人，今年會有多個選擇，節日限定的節日火雞腿配蔓越莓醬，除與平日相同的火雞腿，還額外附上蔓越莓醬，售價16.75美元。今年還推出蜜製火雞腿配鳳梨圈（Honey-baked Turkey Leg with a pineapple ring），在冒險樂園戶外小吃車出售。火雞腿是蜜烤的，並附上 一片鳳梨圈，讓其偏鹼的口感增加一點水果的熱帶風味，是很具節日特色的限定單品。

迪士尼不同園區今年假日季推出一系列精彩活動，度假區內將以充滿奇思妙想的裝飾、令人愉悅的美食及限時娛樂活動，讓所有年齡段的賓客都能歡慶傳統、創造全新回憶。

米奇、米妮和他們的朋友身著閃亮的節日盛裝，「小小世界」和「幽靈公館」紛紛推出全新的假日版，另外還有聖誕奇幻遊行、假日魔法煙火表演，讓遊客與聖誕老人和其朋友們一起享受假日樂趣。在加州 冒險樂園則有Mostly Kosher、Yamila Guerra Cuban Latin Band Karmagraphy等眾多團體帶來的文化表演，及天堂花園慶祝拉丁美洲傳統的迪士尼聖誕萬歲。

節慶美食市集推出近30種全新菜餚，其中比較適合亞洲胃的是紅燒五花肉配蒜蓉飯，還有節日限定M&M'S巧克力豆泡芙、墨西哥 烤肉芝士通心粉等。只需購買配有六張電子優惠券的「暢飲暢享通行證」（Sip and Savor Pass）就可在節慶市集和活動餐廳兌換指定食品和非酒精飲品。