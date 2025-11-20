華男持槍闖臥室掃射「滅門報復」 6旬夫婦亡、幼女命危

金啟豪（Qihao Jin，音譯），17日槍殺曾共同居住的家人。（本報記者／攝影）

南加華人 聚居的鮑德溫公園市17日發生槍擊案，導致六旬華人夫婦身亡，10歲女童生命垂危。知情者透露，案件背後牽扯移民 家庭複雜的婚姻、感情糾紛，遇害夫婦並非兇手的岳父母，受傷女童疑為兇手妻與前夫的孩子。

這起槍擊命案震驚南加華人社區，35歲嫌犯金啟豪（Qihao Jin，音譯），17日凌晨闖入鮑爾溫公園市一戶民宅，位Royston街12700號。兇手槍殺61歲的王玉蘭（Yulan Wang，音譯）與61歲的蔣秋福（Qiufu Jiang，音譯），他甚至沒有放過10歲女孩。據稱，女孩頭部中槍，目前仍在醫院搶救，傷勢嚴重。

金啟豪行兇後逃離現場，駕車至橙縣安那罕市（Anaheim），被警方發現時已在車內身亡，初步判斷為畏罪自殺。警方通報稱，嫌犯是王玉蘭和蔣秋福的女婿，案發當天疑前往現場尋找已分居妻子，但沒有找到，隨後槍殺岳父母、以及10歲女孩。但不具名的的知情者指出，遇害的這對夫婦，並非金啟豪的岳父母，而是其妻子前夫的父母；受傷女孩則是妻子與前夫的女兒，即王玉蘭夫婦的親孫女。

知情人士介紹，金啟豪的妻子原是王玉蘭的兒媳，十月懷胎時，王玉蘭的兒子因病去世，她選擇留在婆家並生下孩子。王玉蘭夫婦深受感動，並將房產贈送兒媳，一家人仍共同居住。不過房地產資料顯示，槍案發生的這幢房子，屋主仍是王玉蘭和蔣秋福夫婦。

王玉蘭的兒媳後來通過交友軟件認識金啟豪，後者為綠卡身分自願「入贅」，兩人婚後又育一子，此後家庭矛盾逐漸升級。據稱金啟豪曾多次家暴，並揚言報復王玉蘭一家。警方信息顯示，案發前，金啟豪已與妻子分居。

16日晚，也就是案發前一天，嫌犯金啟豪曾多次到現場踩點，因屋內正在舉辦朋友聚會，他沒有找到機會下手。17日凌晨4時左右，金啟豪通過密碼鎖進入屋內，來到王玉蘭祖孫三人房間，開槍朝他們射擊，王玉蘭、蔣秋福當場身亡，10歲孫女頭部中槍。

據稱，金啟豪開槍後，還試圖到王玉蘭小兒子房間行兇。所幸當晚小兒子並不在家，逃過此劫。屋內當時有另一名男子正在休息，金啟豪沒有對此人開槍，隨後逃離現場，最終在車內開槍自盡。

對知情者提供的諸多內幕細節，當局尚未證實。該案目前被定性為雙重謀殺與謀殺未遂，案件仍在持續調查中。案發民宅是一幢4房3浴獨立屋，居住一個華人移民大家庭，殘忍的兇手沒有放過老人與小孩，他對曾共同生活的家庭成員痛下毒手，知情人稱「這就是滅門報復式仇殺。」另據可靠消息，金啟豪來自中國東北，父母兩、三個月前也來到洛杉磯，正在辦理移民申請手續。

華人移民家庭此前也有類似悲劇。今年9月，北加核桃溪43歲華男霍德華·王（Howard Wang，音譯）當著雙胞胎女兒的面，殺害妻子、及其母親。南加好萊塢名流之子哈斯克爾（Samuel Haskell），殘忍殺害並肢解妻子李梅、及其父母，哈斯克爾最近在獄中自殺身亡。

律師劉龍珠分析，此類案件存在共性：多為三代共同居住，家庭矛盾集中，夫妻關系不睦、婚姻逐漸破裂。案件中的不少兇手，本身並非壞人，但長期積累的日常生活矛盾最終激化，在情緒衝動下，走向犯罪，釀成家破人亡的悲劇。此外，華人在異國他鄉打拼，常面臨語言障礙、文化差異等生活困境，日常社交圈較窄，家庭成為最重要的生活場所，家人也容易成為生活不滿情緒的發洩對象，進而增加激情殺人導致悲劇的風險。