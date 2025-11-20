南加再迎降雨 今明有雷暴風險 感恩節前可望轉晴

西洛杉磯地區的多條沿山公路20日中午開始關閉，馬里布至伍蘭岡的27號公路12英里地區因面臨滑坡和土石流風險，多條綫路關閉，民眾需繞道而行。（李若提供）

在連續多日降雨後，南加 州短暫晴天很快被打破，20日再迎來另一波風雨天氣。國家氣象局預測，新一輪風暴影響將持續到22日。局部地區可能出現雷暴、強風甚至小型龍捲風；不過感恩節前後，天氣可望好轉。

西洛杉磯 地區的多條沿山公路，20日中午關閉。馬里布至伍蘭岡的27號公路12英里地區，面臨滑坡和土石流風險，多條線路關閉，民眾需繞道。伊頓和寶馬山火毀地區，也再度嚴陣以待。包括鑽石吧和核桃市等華人聚居城市，繼續開放民眾免費領取沙袋，做好防洪準備。

氣象局表示，20日起的最新一波風暴，將為沿海及山谷地區帶來小到中雨，降雨量約半英吋到一英吋之間。山區與山麓地帶，雨量預計有一至兩英吋。部分模型預測，實際降雨可能比預估高五成。山區、尤其是火毀地區，需特別小心。

氣象局指出，洛杉磯縣及近岸海域，21日天氣存在較高不穩定性，可能出現雷暴、強陣風，不排除水龍捲與小型龍捲風發生的可能。

南加州 山區20日發布冬季風暴警報，高海拔地區可能會降下八英吋的雨雪。氣象局表示，雪線將維持在6000英呎以上，因此5號公路Grapevine路段應不受影響；但更高海拔地區，有數英吋雨雪的可能。

聖蓋博山區及14號公路（Antelope Valley Freeway）走廊的「冬季風暴監視」（Winter Storm Watch）將從20日下午持續到23日早晨。氣象局預估，聖蓋博谷山區海拔6000英呎以上地區，可能降雪八英吋，並伴隨時速40英哩的強陣風。

由於前四天連續降雨，南加多處土壤已飽和，地方政府提醒民眾留意野火毀壞地區，可能出現土石流。根據氣象局統計，過去五天，洛杉磯市中心累積雨量達3.47英吋。