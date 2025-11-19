華裔老夫婦被女婿槍殺 親屬悲憤

我的頻道

本報記者／鮑爾溫公園即時報導
鮑爾溫公園市發生了一起槍案悲劇。（本報記者／攝影）
南加的鮑爾溫公園市17日清晨，一戶華人家發生血案。一對老夫婦遭女婿槍殺身亡，還有一名10歲女孩中槍受重傷，目前在醫院搶救。記者走訪命案發生的房子，疑似受害者親屬悲憤交加，稱該案是私事，不願透露太多。

根據洛杉磯縣警局18日下午發布消息，死者身分確認為61歲女子王玉蘭（音譯，Yulan Wang）及其丈夫、同為61歲的蔣秋福（音譯，Qiufu Jiang）。警方指出，35歲兇嫌疑似前往案發房屋尋找分居的妻子無果後，槍殺岳父岳母並打傷一名女童。當天晚上，橙縣安那罕（Anaheim）警方在該市發現兇嫌車輛，他被發現死在車內，初步判斷為槍傷自殺。

警方當天接到報案後，現場還有三名倖存者，分別是兩名成年男性和一名男童。

記者19日走訪案發住宅所在的鮑爾溫公園市Royston大街12700號街區。這是一條不長的居民路，路兩側均為獨立屋。根據一位西裔鄰居指認，命案發生的房屋為一棟兩層樓的房子。她表示，沒有跟這家人交談過，但有時開車經過那棟房子，看到亞裔面孔的人從車上把物品搬至車內。她說，「我不知道房子裡住著多少人，他們很少與外界交流。」

這棟房子前院種滿各種華人愛吃的蔬果，有茴香、小蔥等。大門上貼著「福」字。記者叩門後，一名有紋身的男子出來，得知是記者後便鎖上了門，稱不會回答任何問題。過了一會，記者再次詢問時，他又走出來，情緒激動、悲憤，稱不願這件事再遭曝光。稱「是自己家的事。」他表示，不知為何這件事被眾多媒體報導，「小紅書」上也有他家地址。隨後，他回到屋裡。另一名從裡面出來的男子表示不願接受採訪，說「不要問了。」兩名男性都講流利的普通話。

案發這條街區，至少居住著三戶華裔居民。住在街道另一頭的一名華裔屋主告訴記者，雖然這裡有不少華人，但大家交流比較少。他也不了解那戶人家的事情。

發生槍案的房子為一棟四房、三浴的二層獨立屋。根據房地產資料，屋主姓名分別為槍案受害人王玉蘭和蔣秋福。兩人在2017年以54萬5000美元購置這套房產，房子為自住，並非出租。目前Realtor.com對該房子估值為90萬4000美元。

截至19日中午，受槍傷女孩仍在醫院救治。目前尚不清楚女孩與受害者或嫌犯的關係。

鮑爾溫公園市Royston大街的一棟獨立屋發生了一起槍案悲劇。（本報記者／攝影）
