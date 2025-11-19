NFL／美足超級盃點將錄

我的頻道

編譯組
NFL截至本周進入第11周、距離常規賽結束僅剩七周，2025年NFL季後賽局勢開始明朗，各隊的晉級或淘汰風險也日益顯著。以下為目前美聯、國聯兩聯盟的戰況整理：

首先看美聯(AFC)。目前9勝2負的丹佛野馬與新英格蘭愛國者並列聯盟龍頭，形勢頗為強勢。野馬的攻守兼備，近期由年輕四分衛波‧尼克斯 (Bo Nix) 帶領進攻端穩定輸出，而防守端由防守協調員范斯‧喬瑟夫（Vance Joseph）整頓的強大防線，為他們建立了進入季後賽的基石。而愛國者自從換上德雷克‧梅伊（Drake Maye）擔任主力四分衛後，呈現MVP水準的上升勢頭，剩餘對手中有四場為勝率偏低球隊，為他們奪取自2019年以來的第一個美聯東區冠軍提供了極大優勢。

第三名的印第安納波利斯小馬以8勝2負遙遙領先下游對手，他們的剩餘賽程雖然多為防守強隊，但仍被視為目前最穩定的晉級選項。接著是進入外卡競爭的水牛城比爾（7勝3負）與洛杉磯電光人（7勝4負）。比爾雖仍保有不錯的季後賽希望，但若要搶分區龍頭，下個月與愛國者的對決會是關鍵。而電光人則被認為處於較為危險的邊緣，他們除了後續賽程必須面對強敵，也受到進攻線傷勢等問題影響。最後值得關注的還有傑克森維爾美洲虎（6勝4負），雖然目前落後，但他們的賽程相對有利，仍處於追逐者行列。此外，最令人失望的恐怕是堪薩斯酋長（5勝5負），連續三年參與超級盃的酋長，本季最大的新聞，恐怕只剩季前當家球星凱爾西（Travis Kelce）與流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）訂婚的消息了。

進入國聯 (NFC)，目前佔據榜首的是費城老鷹及洛杉磯公羊，兩隊皆為8勝2負。老鷹的防守在新任防守協調員維克‧范吉歐（Vic Fangio）帶領下表現出色，赫爾茲（Jalen Hurts）所帶動的進攻若能持續穩定，有機會取得分區第一種子。公羊則在主力四分衛史塔佛德（Matthew Stafford）的帶動下展現復甦狀態，但未來仍需在面對實力相當對手時證明自己。緊追其後的為芝加哥棕熊（7勝3負）、西雅圖海鷹（7勝3負）、綠灣包裝工（6勝3負1和）和舊金山四九人（7勝4負）等隊伍。

棕熊雖勝場數不錯，但仍須展現穩定性才能向上挑戰。海鷹的防守頗具壓迫性，但近期敗給公羊的比賽反映出其與頂尖隊伍的差距。包裝工今年表現已是超出預期，未來在北區內對決中頗為關鍵。四九人則在四分衛普爾迪（Brock Purdy）回歸後進攻端仍在磨合階段，若他們防守端能穩定發揮，搶進季後賽並非不可能的任務。

總結來看，2025 賽季進入關鍵階段：領先集團雖然明朗但領先幅度均不大，且其中如野馬、愛國者、小馬、包裝工、棕熊均為較年輕的隊伍，剩餘的賽程中多有同區強敵強碰，而仍在邊緣掙扎的球隊如比爾、酋長、烏鴉等，都是過去幾年來季後賽的常客，最後七周領先者失足落馬、落後者逆勢上游的可能也猶未可知。隨著賽程倒數，剩餘的每一場比賽、每一次攻防都將決定賽季的成敗。

季後賽 洛杉磯 NFL

