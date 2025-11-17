我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

延宕30年 辛普森遺產管理人同意支付5800萬民事賠償

緊急減班令解除航班恢復正常……今日你應知道5件事

華裔工程師竊美軍敏感技術獲刑 多次申請中國「千人計畫」

洛杉磯訊
圖為龔晨光參與中國的科研相關競賽，並做主題演講。（司法部提供）
圖為龔晨光參與中國的科研相關競賽，並做主題演講。（司法部提供）

前南加州科技公司工程師龔晨光（Chenguang Gong，音譯）因竊取美軍敏感技術，17日被法官判46個月聯邦監禁。

根據美國司法部17日消息，除監禁，美國聯邦地區法官John F. Walter還判龔晨光支付7萬7408美元欠款，以及10萬美元罰款。

59歲北加州居民龔晨光於今年7月21日對一項竊取商業機密技術指控認罪。他盜取的科技機密包括供美國政府使用的用來探測核彈發射、追蹤彈道和超音速導彈的技術。這些技術可以讓美國作戰飛機檢測、避免熱感應導彈的進攻。

根據司法部，龔晨光擁有中美雙重國籍。他在2023年於洛杉磯地區一家研發公司任職期間（法院文件稱其為「受害公司」），將3600多份檔案轉移到個人儲存裝置中。

龔晨光轉移的檔案包括極為先進的紅外線感測器藍圖，這些感測器用於太空系統偵測核導彈發射並追蹤彈道與高超音速飛彈，也包括讓美軍軍機能偵測來襲的熱追蹤飛彈並採取反制措施（例如干擾紅外線追蹤能力）的感測器設計圖。其中一些檔案後來在警方查扣其千橡市（Thousand Oaks）臨時住所時的儲存裝置上被發現。

2023年1月，受害公司聘用龔晨光擔任「應用專用積體電路」設計經理，負責公司紅外線感測器的設計、開發與驗證。從大約2023年3月30日起至他在4月26日遭解雇為止，龔晨光從工作筆記本電腦轉移數千份檔案到三個個人儲存裝置，其中超過1800份檔案是在他已接受受害公司主要競爭對手聘用後才被轉移的。

許多檔案包含與「讀出積體電路」（ROIC）設計與開發相關的專有商業機密。這些技術可讓太空系統偵測飛彈發射、追蹤彈道與高超音速飛彈，也使軍機能在低能見度環境中追蹤來襲威脅。

龔晨光另行轉移的檔案包含開發下一代感測器的商業機密，這些感測器能偵測低可觀測目標，並在太空環境中提升存活能力；還包括用於安置與低溫冷卻受害公司感測器的機械組件藍圖。這些資訊屬於受害公司最重要的商業機密之一，價值高達數億美元。許多檔案都標示為「公司專有」、 「僅供官方使用」、 「專有資訊」及「出口管制」。

執法部門還發現，大約在2014至2022年間，龔晨光在多家美國大型科技公司任職期間，多次向中國政府主導的「千人計畫」提交申請。中國政府設立這些人才計畫的目的，是尋找具備先進科學與技術專長的人才，以運用其知識推動中國經濟與軍事能力。

2014年，龔晨光受聘於一家總部位於達拉斯的美國資訊科技公司時，他向中國一家從事軍民兩用科技的高科技研究機構聯絡人提交一份商業提案，企圖在中國生產其公司所研發的高效能「類比—數位轉換器」。

在他2020年9月提交的另一份人才計畫申請中，龔晨光提議開發可用於軍用夜視鏡與民用市場的「弱光／夜視」影像感測器。其申請中包含一段影片，影片中出現他於2015至2019年任職的一家國際國防與航太公司所研發感測器的型號。

龔晨光也曾赴中國尋求資助，以開發高階「類比—數位轉換器」。在申請文件中，他強調這些高效能轉換器具有軍事用途，並解釋它們「直接決定雷達系統的精準度與偵測範圍」，且「飛彈導航系統通常也使用雷達前端系統」。在一封2019年的電郵中，龔稱自己「冒險」前往中國參加千人計畫，「因為我曾在一家美國軍工企業任職」，但認為自己可以「做些事」來貢獻中國的「高端軍用積體電路」。

太空 加州 千人計畫

上一則

延宕30年 辛普森遺產管理人同意支付5800萬民事賠償

延伸閱讀

格林稱收到土製炸彈威脅 川普駁斥：不覺得她有生命危險

格林稱收到土製炸彈威脅 川普駁斥：不覺得她有生命危險
美將委內瑞拉一販毒集團列恐怖組織 川普：供美軍鎖定打擊馬杜洛資產

美將委內瑞拉一販毒集團列恐怖組織 川普：供美軍鎖定打擊馬杜洛資產
艾普斯坦檔案眾院將表決 馬西：可能有逾百名共和黨議員贊成公布

艾普斯坦檔案眾院將表決 馬西：可能有逾百名共和黨議員贊成公布
川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽

川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽
MAGA眾議員格林：盼與川普修復關係 為參與有毒政治道歉

MAGA眾議員格林：盼與川普修復關係 為參與有毒政治道歉
「沒什麼好隱瞞」川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

「沒什麼好隱瞞」川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
來自法國的「阿爾薩斯薄餅」，被很多消費者稱為Trader Joe's最好吃食物。（記者邵敏／攝影）

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

2025-11-11 22:12

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯