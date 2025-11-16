節慶聚會怎麼備菜？ Costco八款冷凍食品省時又體面

Kirkland Signature的義式肉丸（圖片來自好市多）

每到歲末佳節，許多家庭開始為聚會忙進忙出，而大型連鎖倉儲超市好市多 （Costco ）的冷凍食品更成為不可或缺的「節日好幫手」。

冷凍蔬菜、方便料理向來選擇多、價格實惠，節假日期間更是囤貨最佳時機：保存久、省時又不傷荷包。雖然大多數家庭的節日晚宴菜單多半已定，但前菜仍有彈性；Costco冷凍區的多款開胃小點因此成為許多人備戰節慶的祕密武器。若希望節日時更省力又不失體面，以下這些產品值得列入採買清單。

其中，Spring Valley的牛肉雞尾酒腸酥皮卷向來是派對現場的保險之選。無論稱作迷你熱狗酥、pigs in a blanket 或雞尾酒腸，這種熱狗包酥皮的小點歷久不衰。雖然自製並不困難，但節日時間寶貴，Costco的100個大盒裝更能長期冷凍保存，使用時只需依照包裝指示入烤箱，搭配番茄醬、黃芥末等沾醬即可上桌，是最省心的派對小食。

喜愛多元口味的人，不妨選擇Cuisine Adventures的綜合迷你酥皮點心。這款平價、素食友善的小點，能應對臨時來客、前菜桌需要補位、或家中素食者等各種情況。綜合包共有四種風味——烤紅椒切達、菠菜帕瑪森、焦糖洋蔥瑞可塔，以及朝鮮薊蒙特瑞傑克辣椒，適合不同口味需求，在忙碌節日期間非常實用。

若想準備傳統經典冷盤，Kirkland Signature 的熟凍蝦是許多家庭的節日標配。這款蝦已事先煮熟、去殼並去泥腸，只需前一晚放入冰箱冷藏退冰、擦乾後搭配雞尾酒醬擺盤即可，省時又不失正式感，是節慶聚會中簡單又體面的一道前菜。

偏好濃郁風味的人，則可以選擇Authentic Motor City Pizza Co的底特律風深盤起司麵包。雖然不是最健康的品項，但節慶本就偶有放縱空間。其厚底餅皮與濃郁起司烤後香氣十足，搭配番茄醬或牧場醬風味更佳。每盒約五份，若訪客眾多，建議多囤幾盒以備不時之需。

若希望準備看似費工、卻極為省時的料理，Kirkland Signature的義式肉丸是理想選擇。產品本身已完全熟成，加熱後以牙籤串起，再加上一小塊莫札瑞拉起司與羅勒葉便能營造精緻感，搭配番茄醬更是畫龍點睛。這道料理看起來像是耗時良久，但實際只需幾分鐘即可完成。

節日期間也常遇上球賽時段，Foster Farms的Take Out經典布法羅雞翅正好滿足這類聚會的需求。這款4磅大包裝雞翅已煮熟，只需加熱即可享用，並附上布法羅醬包，在節慶忙碌之際能大幅節省準備時間，同時保有足夠風味。

喜愛起司料理的家庭則不能錯過Farm Rich的炸莫札瑞拉起司條。裹粉調味後急凍的小點，只需烤或氣炸即可端上桌，搭配番茄醬、香蒜青醬或蜂蜜芥末皆十分對味，無論大人或小孩通常都難以抗拒。