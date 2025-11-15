律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

ICE為讓非法移民自願遞解，使出各種招數。圖為移民執法者逮捕無證客。(取自ICE官網)

移民暨海關執法局（ICE ）為讓非法移民 自願遞解，使出各種招數，包括肉體疲勞、與世隔絕和心理戰等。華人律師鄧洪表示，洛杉磯 現在每個非法移民，平均都會被轉四到五個不同的移民監獄，且還專門把非法移民送到偏遠地區，讓其求助無援。

鄧洪表示，他有一個客戶，最近涉家暴案要過堂，在法庭門口被ICE逮捕。該客戶來美國已十年，正在申請政治庇護，曾因和老婆吵架，犯家暴重罪被捕。該客戶的政治庇護案的出庭地點是洛杉磯，但他被移民局逮捕後，被轉到田納西州，無法出庭。

鄧洪說，ICE將逮捕的非法移民，進行全美大搬運。洛杉磯地區每個非法移民，平均要轉四到五次不同的移民監獄。之所以頻繁轉移，鄧洪研判是因為洛杉磯有100多個移民團體和律師，法律資源充足，ICE會將非法移民轉到人生地不熟、且法律資源匱乏地區，例如在田納西州，就很難找到講中文的移民律師。許多在民主黨（藍）州被捕的非法移民，會將其轉到紅州（共和黨執政地），那裡不僅法律嚴格，且雙語法律援助資源少，以此讓當事人自願遞解。他還有一個客人，被轉到田納西州後，本來找到律師準備出庭，結果又被轉到德州，因此律師公會要求政府批准能通過視訊出庭。另外，保釋獲批准的機率也在下降，以前進移民監獄有60%保釋機會，現在保釋機會不到30%。

在移民監獄，目前已發生多起自殺案和有病得不到治療的死亡案，ICE為避免訴訟，多選擇非政府直接經營的第三方監獄，這樣不僅可省去工會麻煩和費用，還可轉嫁政府責任，此舉讓部分私人監獄的生意風生水起。

除此之外，ICE疑採用心理戰；將非法移民運送往其他州時，不是坐飛機，而是幾個人坐在監獄運送囚犯的車輛。這一坐就是十幾個小時，不僅空間狹小、路途顛簸，人精疲力盡後，就只想自願遞解儘早離開，而不是等待相對冗長的法律程序。

鄧洪表示，在移民監獄也是各種折騰，如果不聽話，會被安排一個人一個房間，長時間獨自待著，精神有可能出問題。聯邦法律規定，一個月超過15日單獨關押，將構成不人道懲罰；實際上不用這麼久，部分人被關兩天，精神上就已非常難受。同時監獄很冷，基本全天保持在66華氏度，對很多人來說，是身心的折磨。

他說，現在很多移民律師不願意接無證客的案件，首先不知道客人被關押在哪，其次保釋成功率已大幅下降，很難達到客戶的預期。 以前根據加州第九巡迴法院規定，如果在移民監獄關押超過半年，還未遣返，就要讓其先出獄。現在川普把這個規定取消，被關數月甚至一、兩年，都有可能。