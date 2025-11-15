搭機看色情圖 七旬加州國會議員這回應亮了...

71歲加州聯邦眾議員謝曼，日前在飛機上被拍到公開觀看帶著性暗示的女性照片，被乘客拍下上傳X，已有上千萬瀏覽人次。（X用戶@dearwhitestaff貼文）

每日郵報報導，71歲加州 聯邦眾議員 謝曼（Brad Sherman），日前在飛機上被拍到公開觀看色情女性照片，引發乘客不滿。這張發布在社媒上，廣為流傳的照片顯示，坐在飛機上的謝曼，當時正用iPad瀏覽衣著暴露的女性圖片。圖片在網上流傳幾小時後，謝曼承認確實看了這些照片，但堅稱只是「演算法」的推送，並非刻意觀看色情內容。

最先於X上分享照片的用戶@dearwhitestaff在貼文寫道：「為什麼加州的國會眾議員謝曼覺得，在航班上用iPad看色情內容是適當行為？」、「他的選區值得更好的代表！」。這則推文有三張照片，截至15日，已有上千萬次瀏覽。代表第32選區的他，在其中一張照片中張著嘴，盯著一系列擺出挑逗姿勢的模特兒圖片。

Why did California Congressman Brad Sherman feel it was appropriate to look at porn on his iPad during a flight today? His district deserves better representation than this!! #CA32 pic.twitter.com/gAYZ82tyr2 — Dear White Staffers (@dearwhitestaff) 2025年11月14日

這位民主黨籍眾議員接受Punchbowl News採訪時表示，「如果看到一張女性照片，我會不會比夕陽多看一下？會的。」他解釋，當他被乘客拍下照片時，其實正在X的「For you（推薦）」頁面上。他補充道：「我應該看了超過千則貼文。」

根據X，「For you」頁面呈現的，是「根據用戶追蹤帳號或感興趣主題推薦的貼文」。謝曼承認，那些帶性暗示照片，會在他飛行途中出現在X動態上，是因「演算法」關係。他說：「這是色情嗎？我不認為馬斯克（Elon Musk）會這麼認為。」然他也承認，自己不該觀看那些尺度較大的照片，「這適當嗎？不。」

網友們對這位高齡議員在壅擠機艙內，如此「大膽」行為均感震驚。一位X用戶寫道：「螢幕亮度開到最大，一點羞恥心都沒有。」另一位加捂臉符號的網友說「買個防窺片吧。」還有一位網友戲稱「快被笑死。」

這位加州眾議員的行為，甚至引發川普 核心圈關注。華裔白宮通訊主任史蒂芬·張（Steven Cheung）14日晚貼出一張謝曼張嘴的特寫照並寫道：「兄弟。」接著補一句：「真是徹底的色鬼。」共和黨籍聯邦眾議員梅斯（Nancy Mace）把謝曼的照片與她上個月在南卡羅來納州機場，被指辱罵護送她前往登機口的執法人員行為進行比較。她在X貼文道：「我不想再聽到國會內外任何人或媒體，對我如何穿過機場指指點點..」