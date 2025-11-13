白人/秘魯混血兄弟 唱鄧麗君金曲 風靡南加聖谷地區

我的頻道

記者楊青/洛杉磯即時報導
亞凱迪亞一對完全與華人沒有血緣關係的混血兄弟Jimmy（右）和Tony演唱鄧麗君的《月亮代表我的心》，令人驚艷。（記者楊青/攝影）
亞凱迪亞一對完全與華人沒有血緣關係的混血兄弟Jimmy（右）和Tony演唱鄧麗君的《月亮代表我的心》，令人驚艷。（記者楊青/攝影）

南加亞凱迪亞一對完全與華人沒有血緣關係的混血兄弟，多次在聖蓋博谷的活動中登台演唱，特別是翻唱鄧麗君的歌，讓人驚艷。

（影音來源：記者楊青 記者金維多後製）

「每當我們登台開唱，大家的眼睛瞪大、嘴巴張開，然後開始有人拍照、錄像、尖叫，我知道大家不僅聽懂我們的歌聲，而且是喜歡。」亞凱迪亞這對兄弟姓Licata，哥哥Jimmy 28歲，弟弟Tony 24歲，兩人從15年前開始登台演唱，使用五種語言，演繹不同國家歌曲。近些年，完全不懂中文的兄弟倆開始學中文，唱中文歌，鄧麗君的情歌他們最拿手，《月亮代表我的心》、《甜蜜蜜》，兄弟自彈自唱，如癡如醉。

「我們的父親來自芝加哥，母親是秘魯移民，」Jimmy和Tony從小說英語和西語，卻可以用英語、華語、西語、湯加語和秘魯語唱歌。「我們最喜歡唱60年代和70年代的歌曲，」Jimmy說，那些懷舊的歌曲讓人陶醉，更重要的是，那些歲月靜好的歌曲，給不同背景和文化的聽眾和觀眾帶來共同的美好回憶。

Tony說，雖然沒有華人血統，但他們約七年前開始學唱中文歌，主要模仿鄧麗君。因為能唱多種語言的歌曲，他們每年都受邀參加巴沙迪那、蒙羅維亞、亞凱迪亞等聖蓋博谷山麓社區的各種社區活動，發現來參加這些活動的華人越來越多，「我們為什麼不唱中文歌呢？」他說，在一次活動中認識一位華人，後來發現這位熱心人正巧是他們的鄰居。這位華人鄰居此後成為兄弟倆的老師。

Jimmy說，語言不同，音樂特色也不同，最大挑戰，是歌詞和音樂的搭配；這位華人鄰居非常熱心，不但教他們中文，還為他們選歌，鄧麗君的歌就是她介紹。為了讓兄弟倆能將鄧麗君的歌曲演繹得更好，這位鄰居不但給他們解釋歌詞大意，還自告奮勇錄下每一句歌詞的發音，以便他們隨時反覆學習。

Jimmy和Tony清楚記得，他們七年前第一次在華人活動中登台表演，「我們提前在後台練習，非常緊張，心裏完全沒底，」他倆說，因為報幕員沒有告訴觀眾這對混血歌手是唱中文歌曲，所以當他們開口唱《你問我愛你有多深》時，台下立即出現驚叫和歡呼，很多人照相、錄影，很多人跟著一起唱，「鄧麗君的歌曲一下子將陌生人變成朋友」，台上台下「High」成一片。短短五、六年間，兄弟倆已參加上百場華人社區的活動和演出。Tony笑言，如果要考中文歌曲中每個單詞的意思，我還是不及格。

Jimmy和Tony從小就喜歡音樂和演唱，中學開始登台。Jimmy說，很多華人孩子學音樂，但要將音樂變成職業，其實有許多困難和挑戰。這些年，兄弟倆組成自己的樂隊，受邀到各地演唱，錄製專輯，為好萊塢的電影和電視配樂；沒有邀約的時候，他們就教學生樂器和唱歌；或者到農夫市場擺攤演唱，因為多種語言，吸引不同族裔觀眾。音樂將不同族裔的人連接，是他們感覺最有意義的事。他們坦言，唱歌謀生並不容易，有時三個小時的演唱活動，收入只有幾百美元，因此他們至今還住父母家，但音樂和唱歌的熱愛，始終沒有減少。

Jimmy和Tony說，他們現在還在不斷學習新的中文歌曲，同時正準備第四張音樂專輯，希望將來在他們的專輯中，有一張全部都是中文歌曲。

亞凱迪亞混血兄弟Jimmy（右）和Tony演唱鄧麗君的《甜蜜蜜》，如癡如醉。（記...
亞凱迪亞混血兄弟Jimmy（右）和Tony演唱鄧麗君的《甜蜜蜜》，如癡如醉。（記者楊青/攝影）
弟弟Tony Licata。（記者楊青/攝影）
哥哥Jimmy Licata。（記者楊青/攝影）
華人 亞凱迪亞 聖蓋博

