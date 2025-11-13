好市多2999元「末日」食物包 吃過的人這樣說

好市多末日食物選項比想像中種類豐富。（本報檔案照）

2999美元保質25年的緊急食物套裝你會買嗎？好市多 在其庫存中推出一款令人印象深刻的應急食品套裝，吸引生存愛好者和那些希望為突發事件儲備物資的人關注。這款Readywise應急食品套裝僅有5400份可供選購。

該套裝僅在線上銷售，包含36個可堆疊的5.3加侖桶，每個桶可裝150份食物，總共可裝5400份食物。其中包括2880種主菜和配菜、1080種早餐以及1440種飲料。顧客可享用到種類繁多的餐點，例如奶油意麵、起司通心粉、無麩質照燒飯、奶油蔬菜義大利 麵、馬鈴薯餡餅、無麩質番茄羅勒湯、雞湯麵、蘋果肉桂麥片、脆麥片、白米飯、香草布丁、乳清蛋白奶和柳橙汁等。每份餐點的保存期長達25年，適合長期儲存。根據個人食用量，普通每日三餐者，可依靠這套食品生活近五年。餐點的準備也很簡單，只需加水即可。該產品由美國製造，總計91萬80卡路里。

產品描述寫道，無論是受天氣緊急情況、失業、食品短缺影響，還是需要一頓幾分鐘就能做好的美味佳餚，都可選擇ReadyWise。如果不想購買整套裝備，好市多也單獨出售這些食物桶，每個售價99.99美元。此外，還有價格相同的ReadyWise蔬果桶，及售價179.99美元的ReadyWise 94份緊急蛋白質桶。

該應急食品托盤頁面有44個評論，星級是4.2（滿分5），網友評價不一，如「做好準備總沒錯。食物種類豐富，易於儲存，保存期限超長。而且味道也相當不錯。」、「食物很鹹，而且大多是麵條。」、「但願永遠用不上，我覺得價格還算合理，保質期也明顯比軍用口糧長，且裡面的主菜也不錯。」「打開了幾桶。有些獨立包裝的食品破洞，有些桶裡有粉末殘留。照燒飯和番茄羅勒湯很難吃。其他一些食品包雖然能吃，但味道很淡。」

更多人購買一份裝的99.99美元食物桶嘗鮮，有近800多條評論，且有4.5星，但多條高讚評論顯示，其包裝有破損，無法弄清包裝裡是什麼且容易浪費。其中一條評論說，「每包餐點份量都不一樣。需要用鍋具烹飪，還要量取份量，且烹飪過程非常不統一。如果只是停電，待在家裡，有其他烹飪方法，那還可接受。但我不會為應急而購買這種食品或任何類似食品。你真正需要的是份量統一，每包1-2人份（非常實用，幾乎不會浪費），且烹飪簡單，只需加入沸水、攪拌、浸泡片刻，再攪拌即可食用。」