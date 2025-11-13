我的頻道

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

美三大股指齊跌 Fed鷹派發言打壓降息預期

50號法案以西裔為主重劃選區？司法部起訴加州

【洛杉磯訊】
司法部針對50號提案起訴加州州長紐森。（路透）
司法部針對50號提案起訴加州州長紐森。（路透）

司法部13日宣布，對加州州長紐森與州務卿韋伯（Shirley Weber）提起訴訟，指加州通過的第50號法案（Proposition 50）所採用的選區重畫地圖違憲。

司法部表示，該項目要求以種族為基礎進行聯邦眾議院選區畫分，違反美國憲法第十四修正案的平等保護條款。第50號法案修改了加州憲法，允許州議會重新繪製聯邦眾議院選區地圖。包括立法紀錄與公開發言等證據，顯示立法機關在畫新地圖時，將西裔人口比例與種族考量置於主導地位，構成以種族為基礎操弄選區，違反憲法。

美國加州中區聯邦檢察官艾賽利（Bill Essayli）表示，加州議會通過的這些以種族為基礎的選區地圖，既非法又違憲。他說，司法部正迅速採取行動，以防止這些違法地圖污染即將到來的選舉。加州可以畫選區，但不能以種族為基礎。

司法部長邦迪（Pamela Bondi）指出，加州的選區重畫方案，是赤裸裸的權力剝奪，踐踏民權，以及嘲弄民主程序。她說，州長紐森試圖巩固一黨統治，並讓數百萬加州人噤聲，這絕不會得逞。

首席助理司法部長歐塞特（Jesus A. Osete）表示，種族不能被用作推動政治利益的工具，加州議會在50號法案中的做法違憲。「加州人被迫接受一份非法、以種族畫分的地圖，但美國憲法禁止在2026年及此後的選舉中，使用這份地圖。」

司法部在「Tangipa等人訴Newsom等人」（Tangipa, et al. v. Newsom, et al.）一案中，發起干涉動議。該動議正在美國加州中區聯邦地方法院審理。

