冬季暴風雨襲南加 預計持續三至五天 居民嚴陣以待

洛杉磯訊
山麓城市阿蘇薩居民13日趕在冬季暴風雨到來前領取防洪沙袋。（記者楊青/攝影）
入冬以來的又一場暴風雨，預計14日橫掃南加州。居民、企業和政府機構13日嚴陣以待，準備迎接這場可能持續三到四天的冬季暴雨；各地發布洪水警報同時，近期發生火災的地區，13日發布泥石流和準備疏散警告。

國家氣象局指出，本次風暴系統，雖然13日在中加州沿海地區停滯不前，但仍預計14日將抵達南加州。第一波強降雨預計最快在14日上午到達洛杉磯縣、橙縣；隨著高空低氣壓過境，15日可能出現第二波降雨；此後風暴系統將繼續南行，至聖地牙哥縣。

預報員稱，風暴最初衝擊，將落在聖塔芭芭拉縣；14日上午抵達洛杉磯縣時，降雨量可達每小時四分之一英寸。

天氣預報目前對15日的第二波風暴衝擊力度尚不明確，但表示可能導致許多地區造成災害，氣象局13日發布洪水預警。預計到16日風暴基本過去時，降雨量可能達到兩至四英寸，部分山區和丘陵的降雨量，可能達到三至六英寸。大部分降雨可能集中在15日上午。本次風暴對聖蓋博谷山區的影響，可能持續到18日。

當局警告，居住在易受災地區的居民，應採取預防措施，為風暴做好準備，包括火災區域可能發生土石流、道路和高速路嚴重積水、樹木倒塌等。

洛杉磯市13日發布準備疏散警告，有效期至16日上午11時，主要針對寶馬山野火災區及附近居民。洛縣政府也向伊頓野火災區及其附近居民發出洪水或土石流風險警告，同時向各地居民免費提供沙袋，領取地點包括252 Mountain View St, Altadena；Malibu Library parking lot（23519 W. Civic Center Way）。210號公路沿山城市亦呼籲民眾前往領取免費沙袋，做好防禦。

在寶馬山野火災區，加州交通局13日晚10時起關閉Topanga Canyon大道的Pacific Coast High way（太平洋海岸公路）和Grand View Dr之間車道。關閉時間至少到14日，但可能持續到周末。

國家氣象局敦促民眾做好防雨準備，確保房屋和道路排水溝暢通，雨刷牢固且運作正常。暴雨期間減少戶外活動，並建議駕駛人避免駛入洪水區域，小心駕駛，減速慢行，預留額外的煞車距離。

加州 洛杉磯 南加

不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照

