南加房市入寒冬 華人區房也降價求售

南加州 房市銷售近幾個月走勢疲軟，不少以前熱門售房地的房屋，都要降價出售，房子掛牌時長在增加，舉辦房屋參觀人數寥寥無幾。有地產經紀表示，目前南加 州的方式進入「有行無市」的境地。

南加州旅館業主，加州執照地產經紀李秉信指出，「現在整個市場買氣降低。」他說，以前辦看房日（Open House），一天能有20至30人來看，現在僅有兩、三個人來。李秉信說，如今持有房子的成本增加，不少屋主選擇這時候出手，房市庫存增加，但真正想買的買家又很挑剔，常常要求砍價10%，甚至20%。而房屋上市時長也較以前更久。他說，之前房子在市場上的天數大約為15至45天，現在的房子60天內能賣掉已經很幸運。再加上如今正值年底節假日，又是一年中的房市淡季，多重因素一起形成「完美風暴」，造成如今慘淡房市。

根據房地產平台Zillow最新數據，南加六縣房屋9月平均價格為86萬109美元，比8月下降0.4%。並且9月是連續第五個月與去年同期價格相比有所下滑。今年9月與去年9月的房價相比，下降1.8%。這是南加州房屋均價繼2023年7月同比有所下降後的降價潮。

相對的，南加州房屋上市數量增加。根據Zillow數據，9月洛杉磯 縣上市房屋數量與去年同期相比增加23%。其他縣也有不同幅度增長。統計數據顯示，洛杉磯縣上市房屋中，有約23%的房屋降價出售，一年前同期數字為20%。

Zillow網站上顯示，位於亞凱迪亞市Santa Anita Oaks社區的移動平層獨立屋，屋主購入僅半年，就虧本出售。根據交易紀錄，這處房屋上次交易是在今年4月初，買家加價約20萬以199萬7777美元購入。僅半年後的11月3日，該房屋在Zillow掛牌標價188萬，比買入時的價格低5.9%。而根據對這套房子的描述，目前的屋主入手房子後還對房子進行了重新裝修。房子占地0.42公畝，有四個臥室和三個浴室，學區非常好。

南加州房地產經紀人袁立功表示，近期房屋市場比較冷淡的原因有很多，除高利率、上市房屋增加，還有進入年底假期較多，這個時間傳統上市場稍微清淡。這個時候房屋在市場上的待售時間會稍長一點，待售房屋數量也較往常多。袁立功說，過去幾年價格成長較高較快的城市中有部分賣家為吸引買家出手，開始有微幅降價出售的趨勢。不過他也表示，生活機能不錯、學區屋況較佳的房子，還是會有機會吸引數位買家出價搶購的可能。

李秉信認為，川普總統的一系列政策也對房市不友好，包括高關稅和移民政策。他說，如今物價高，持有房子的成本也很高，民眾不願在房屋貸款上花那麼多錢，不少屋主選擇在這個時候賣掉房子。此外，在川普的移民政策下，華人買家減少。李秉信說，傳統華人區如巴沙迪那，他代理的幾個房子舉辦開放參觀，來的大多數是白人和西裔。

李秉信說，房價高卻賣不掉是南加州房市的現狀。他說，房子價格沒降多少，但是賣不出去。特別是買家看到市場上掛牌出售的房子越來越多，他們購買房子時就更謹慎，對房子要求更高。