我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

英國史上最大加密貨幣洗錢案 中國首腦近12年徒刑

假日季零工時薪高達50美元 這些工作時間靈活、零基礎

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
幫助家庭安裝節日燈飾，平均時薪可達49美元。（記者邵敏／攝影）
幫助家庭安裝節日燈飾，平均時薪可達49美元。（記者邵敏／攝影）

隨著節假日臨近，熱門兼職工作也隨之而來。專業平台數據顯示，這個季節一些零工時薪非常可觀，其中電視安裝服務（TV Mounting）薪水最高，平均時薪高達52美元。此外，清潔、裝飾、家務跑腿等服務需求暴增，時薪誘人，且無需太多經驗，有些工作還非常有趣。

冬季對於一些特定職業來說，是一年中最忙碌的時期。零工服務平台Taskrabbit，日前公布2025年冬季最受歡迎的兼職與副業類型，並指出，節日臨近，這些零工需求正在迅速上升。

該平台首席商務官Chris Ager表示，接下來幾個月被稱為招待季（hosting season），因為許多人會在節日期間迎接親朋好友，「他們需要人幫助打理房屋、準備節日活動。」同時隨著節日臨近，越來越多的零時工加入Taskrabbit，成為Taskers（任務達人），希望通過靈活兼職賺取額外收入。對於許多工薪階層而言，節日季需要花錢不少，兼職不僅能緩解財務壓力，還能靈活安排時間，與全職工作相兼容。

根據Taskrabbit對去年這個季節的數據分析，冬季最搶手且報酬豐厚的副業，首當其中就是節日清潔服務（Holiday Cleaning）。家庭大掃除成為這個季節最受歡迎的任務類型之一，去年節日清潔需求量同比增長26%。Ager指出，清潔服務一直是該平台核心業務，節日期間，人們更傾向聘請專業人員幫助整理房屋、清洗地毯、廚房、或準備客房等。這類零工平均時薪可達44美元，不僅需求穩定，也是許多兼職者長期從事的高收益選項。

其次，節日燈飾安裝（Hanging Holiday Lights）成為需求增長最快的兼職之一。為房屋、樹木布置燈光裝飾，需要一定的技能與設備，還存在安全風險，因此許多家庭選擇雇傭專業人士代勞。Ager表示，去年節日燈飾需求量同比翻倍，該類工作平均時薪為49美元。

節日跑腿服務（Running Holiday Errands），對時間靈活的兼職者而言，是一份輕松又多樣化的有趣副業。從購買聖誕樹，到搶購限量玩具，節日跑腿需求去年冬季增長17%。Ager介紹，雖然跑腿任務全年都有需求，但年底尤其旺盛，比如幫客戶排隊買新品玩具、取送節日禮物、甚至幫忙布置派對用品等。據統計，這類零工平均時薪為32美元。

隨著熱門餐廳、限量商品與科技新品的搶手程度上升，代排隊服務（Waiting in Line）也逐漸成為一門生意。2024年，代排隊需求同比增長18%。客戶常雇人排隊，以搶先購買新款電子產品、或預訂網紅餐廳席位。雖然這份工作看似簡單，但仍有不錯報酬，平均時薪27美元，適合希望利用閒暇時間賺取零花錢的人，華人兼職做這份行業的人不少。

在這些零工服務中，電視安裝報酬最為豐厚，平均時薪高達52美元。人們在夏季忙於旅行和戶外活動，但到了冬天，就會重新關注家中的布置與舒適度，特別節日來臨時，許多人希望讓家居環境煥然一新，迎接親友到訪。這個時候，家裝項目，尤其是電視安裝服務特別熱門，去年此類需求量增長14%。

從清潔到裝飾、跑腿到安裝等， 雇傭臨時工可以幫助家庭應對節日高峰期的時間壓力，減輕那些在工作與家庭間忙碌穿梭者的負擔；同時，這些副業也帶來很多就業機會，靈活高薪的「節日經濟」正在蓬勃發展。

華人

上一則

華女網售3千元項鍊「消失」 靠這招成功追回

延伸閱讀

治癒加州╱排隊領食物、不敢拿補助 華人家庭陷焦慮

治癒加州╱排隊領食物、不敢拿補助 華人家庭陷焦慮
越南學子在台逐夢 對台灣排隊文化有好感

越南學子在台逐夢 對台灣排隊文化有好感
灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元
50號提案投票日大排隊 選務處：今最旺

50號提案投票日大排隊 選務處：今最旺
糧食券恐停 南加食物銀行湧人潮 有人凌晨3時就排隊

糧食券恐停 南加食物銀行湧人潮 有人凌晨3時就排隊
安倍遇刺案首度開庭 700位民眾排隊爭取32個旁聽席

安倍遇刺案首度開庭 700位民眾排隊爭取32個旁聽席

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了