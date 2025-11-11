MLB／運動賭博風暴再襲大聯盟 守護者兩名投手遭起訴

我的頻道

編譯組
美國司法部於紐約東區聯邦法院正式對克里夫蘭守護者隊兩名投手伊曼紐爾·克拉塞（Emmanuel Clase）與路易斯·奧蒂斯（Luis L. Ortiz）提起訴訟，指控他們自2023年起共同策劃一宗操控「個別球投球結果」以利賭博投注的非法行為。

根據起訴書，克拉塞從2023年5月開始即與賭博合謀者達成協議，提前告知對方其將要投出的球種、球速或是否為壞球或好球，而合謀者再根據這些內部資訊在網路賭盤進行投注。在他的案件中，檢方指稱相關投注至少讓合作賭客獲利約70萬美元。另一方面，奧蒂斯於2025年6月加入該計畫，其負責進行特定局段將首投或某次投球故意為「壞球」或限制球速，據稱讓賭客至少獲利約6 萬美元。

報導指出，起訴書中列舉多案細節，例如克拉塞於2023年5月19日一球球速超過94.95英哩的投球，賭客因此賺得約2萬7000美元；6月3日、7日分別以慢於94.95英哩且判為壞球的投球，分別賺得3萬8000美元與6萬8000美元。 2025年4月12日更出現賭客下注某球速慢於98.45英哩且被判為壞球，獲利約1萬5000美元；次日克拉塞則疑將其中部分款項轉至其多明尼加共和國住宅作修繕用途。奧蒂斯案中，6月15日他據稱進行一次故意壞球，收款5000美元，賭客獲利約2萬6000萬美元；6月27日類似情況，兩人各收約7000美元，賭客獲利約3萬7000美元。

兩人所面臨的指控包括：電匯詐欺罪、誠信服務詐欺罪、透過賄賂影響體育賽事罪及洗錢共罪。若被逐項證實，他們每人最高可面臨達 65 年監禁。

此外，據報導，聯盟監控系統及博彩業內部的誠信監察機制在今年夏季已有察覺異常下注動向，因此從7月起兩位投手已被聯盟以「非紀律性帶薪假」處理，至8月起延長且未再通知回歸日期。面對起訴，奧蒂斯方面透過律師發表聲明，強調「從未也絕不會影響比賽」，且對手的轉款為合法活動，他將在法庭上為自己辯護。聯盟方面亦聲明，全案由聯邦執法單位主導，聯盟自始即配合調查。

這起事件被視為美國職業運動中又一樁賭博操控案，其影響已超越個人層級，不僅涉及賽事完整性，也觸及聯盟規則及博彩監管。報導指出，未來可能衍生兩大面向改革：其一，是否應對「單一球的投球（即某一顆球是否為好球／壞球、球速／球種類型）」這類附加注投注設定禁令；其二，如何加強對運動員與博彩業及監察單位間的資訊往來、提高透明度並建立更嚴密的監控系統。

