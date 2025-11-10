我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步

單親母親送外賣養2女 孩子被嘲笑不帶零食、不願分享

記者趙健╱羅斯密市即時報導
王女士的外送司機帳號被封，已經失業兩個月。（記者趙健╱攝影）
王女士的外送司機帳號被封，已經失業兩個月。（記者趙健╱攝影）

在羅斯密市的食物派發現場，長長的隊伍中，既有白髮長者，也有帶著孩子的年輕母親，以及剛失去工作的上班族。在這個通膨高漲、薪水停滯的年代，「溫飽」成了他們最迫切的焦慮。

三個孩子的母親藍女士說，一家五口合租的公寓，租金兩年間從1400美元漲到2000美元。雖然夫妻倆都全職上班，但她說，這兩年物價上漲太快，工資入不敷出，加上兩人的醫療保險與車險，生活很難。「我們真的很努力工作。」

林女士在一家貿易公司工作五年，今年夏天整個部門被裁撤。每周450美元的失業金，對她來說，「扣掉房租就不夠生活了」。「沒想到有一天我也會來領食物，」她說。

根據美國勞工統計局，截至9月的12個月內，消費者物價上漲3%，家庭食品價格上漲2.7%，汽油價格上漲4.1%。同時，租客們正面臨沉重的房租負擔。加州住房夥伴關懷組織（CHPC）2024年一份報告指出，洛杉磯縣77%的極低收入家庭，將超過一半的收入用於住房開支。

階進慈善基金會志工指出，來領取食物的人群在發生變化，「還是有很多長者，但年輕人越來越多了。」

志工派發食物。（記者趙健/攝影）
志工派發食物。（記者趙健/攝影）

11歲女孩：我想努力讀書，以後能買很多零食。

對一些新移民家庭來說，生活壓力還伴隨著恐懼。他們擔心申請政府援助，會影響移民身分。

來自天普市的喪偶單親媽媽王女士，是其中之一。上午11時左右，活動剛結束，王女士開車停在活動現場附近：「請問這裡是領取食物的地方嗎？」她11歲的女兒坐在後座。

不幸的是，她們錯過這場食物派發活動。「我糾結要不要來，覺得羞恥，也怕被熟人看見，」王女士坦言。

她還有一個19歲的大女兒正在唸大學。為了撫養兩個孩子，王女士開Lyft、Uber與Instacart，日夜工作。但她已經失業兩個月，「我的駕駛帳號被封了。」她說，由於手機故障和語言障礙，她經常與顧客發生誤會，導致被投訴。「這些平台永遠站在顧客那邊。」

她的小女兒經常在送單時充當口譯，也經歷過不少惡劣客人。女兒問母親：「為什麼很多人都欺負我們？」

王女士的車裡堆滿雜物，衣服、教會的盒飯，還有壓扁的瓶瓶罐罐和紙箱。「現在就靠撿破爛換錢，家裡沒吃的了」。她不敢申請公共補助，擔心會影響移民申請。「我已經花了1萬多找律師了，不敢冒任何險。」

「我沒有美國夢，」王女士說，「我只有『女兒夢』——希望她們能在美國生活。」

11歲的小女兒安靜坐在副駕駛座上。「她讀書很努力，」媽媽補充。

當被問到希望讀書能改變什麼時，小女兒回答：「我想努力讀書，以後能買很多零食。」因為在學校裡，同學們會取笑她不帶零食、不願意分享。

編輯推薦

移民 低收入 醫療保險

上一則

30年間搬家37次 八旬母親掙扎照顧五旬失智女兒

延伸閱讀

「肝脆薯了蒜了」 中國年輕人瘋自製療癒美食 專家緊張

「肝脆薯了蒜了」 中國年輕人瘋自製療癒美食 專家緊張
每次5分鐘「運動零食」 新研究：能強化心肺與肌肉

每次5分鐘「運動零食」 新研究：能強化心肺與肌肉
台灣1零食登美媒送禮榜單 獲讚「平凡卻不普通」

台灣1零食登美媒送禮榜單 獲讚「平凡卻不普通」

好市多黑五 肉桂捲、烘焙紙、廚房用品…促銷 超划算

好市多黑五 肉桂捲、烘焙紙、廚房用品…促銷 超划算
好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮
好市多乾脆麵有童年味道 松花蛋也上架

好市多乾脆麵有童年味道 松花蛋也上架

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30