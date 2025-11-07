我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命

洛杉磯訊
一名裸男闖入洛杉磯影視城的一棟公寓內，還攻擊79歲房東，結果遭房東開槍擊斃。（示意圖來自Pexles網站）
一名裸男闖入洛杉磯影視城的一棟公寓內，還攻擊79歲房東，結果遭房東開槍擊斃。（示意圖來自Pexles網站）

洛杉磯市影視城（Studio City）7日發生驚悚的闖入槍擊案，一名赤裸闖入者在公寓內攻擊79歲房東，結果遭後者開槍擊斃。房東雙腿骨折，送醫治療。警方表示，案件仍在調查中。

洛杉磯市警局（LAPD）指出，事件發生於7日上午約7時10分至15分之間，位於影視城Tujunga大道4500街區、靠近101號公路匝道附近的一棟公寓大樓。警方最初接獲報案稱，現場傳出槍聲，「疑似有非法闖入事件」。

警方調查顯示，一名赤裸男闖入公寓，屋內當時有兩女子。根據LAPD發言人說法，兩女子大聲喝斥他「出去！」，79歲房東隨後前往協助。這名裸男對房東發動攻擊，將其猛烈摔擲，導致其雙腿骨折。

洛杉磯市警局警官Warner Castillo表示：「這名79歲男子當時出於自衛，向嫌犯開了三槍。」赤裸闖入者中彈倒地，當場死亡。洛杉磯市消防局指出，受傷房東被送往附近醫院，目前傷情較重，兩女性沒有受傷。

一不願具名的女目擊者表示：「我聽到一女子大喊，於是望過去，看到一個赤裸男。一開始我以為是不是發生火災，為什麼他會裸體走出來？結果看到那位年長男在院子裡，那裸男闖進他們的圍欄後，隨即傳出槍聲。此後裸男倒地，年長男也倒在地上，接著又開了兩槍。」

警方封鎖現場調查，並搭起遮棚勘驗證物。初步調查顯示，死者為赤裸闖入者，目前身分尚未公布。洛杉磯市警局表示，尚不清楚衝突起因，及闖入者為何裸體。案件仍在調查，警方呼籲民眾若掌握線索，請與LAPD聯繫。

洛杉磯 槍擊

上一則

AI副駕幫你找餐廳、報路況 谷歌地圖一句話全搞定

下一則

南加華人城市野鴿成群 是風景也有隱憂

延伸閱讀

哈利掀「帽子門」 世界大賽戴道奇隊帽惹怒加拿大 笑稱「被迫的」

哈利掀「帽子門」 世界大賽戴道奇隊帽惹怒加拿大 笑稱「被迫的」
洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說
全美航班削減10% 影響加州5大機場 「假期難不成都待在家？」

全美航班削減10% 影響加州5大機場 「假期難不成都待在家？」
Metrolink首推套票 民眾：比開車更省時省錢

Metrolink首推套票 民眾：比開車更省時省錢
青少年運動嘉年華 奧運冠軍齊助陣

青少年運動嘉年華 奧運冠軍齊助陣
政府關門衝擊 紐約、洛杉磯等約40座機場明起削減航班

政府關門衝擊 紐約、洛杉磯等約40座機場明起削減航班

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」