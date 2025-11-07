我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

記者張宏╱洛杉磯即時報導
機場接送司機Vicent吳7日一早去接客人。（vicent吳提供）
機場接送司機Vicent吳7日一早去接客人。（vicent吳提供）

聯邦航空管理局（FAA）航班削減措施7日上路，洛杉磯國際機場（LAX）有超過50個航班被取消；其中27個是出港航班，24個為進港航班。舊金山國際機場和聖地牙哥國際機場，也有數十個航班被取消，預計周末期間情況可能進一步惡化。

這種情況令旅客感到憤怒和焦慮。有些旅客試圖提前出行，有些旅客則在尋找替代方案，以防航班被取消。

機場接送司機Vicent吳表示，他7日上午去機場接國際航班抵達的客人，現場沒有出現太多人潮和滯留，機場交通和平常差不多。

洛杉磯時報報導，由於美國歷史上持續時間最長的政府停擺仍在繼續，川普政府下令航空公司削減全國主要機場的航班，以保障安全，導致全國各地旅客7日面臨嚴重出行中斷。

根據Flight Aware網站統計，截至7日中午，全美已有超過1200個航班被取消，而且情況預計還會進一步惡化。由於人手短缺，多個機場7日出現嚴重的延誤。在維吉尼亞州，飛往華盛頓的國內航班，平均延誤約1.5小時，最長延誤估計約2.5小時。在德州，飛往奧斯汀的國內航班平均延誤47分鐘。

FAA稱，前往舊金山國際機場的旅客，遭遇最長時間延誤，飛往該機場的航班，平均延誤66分鐘。最嚴重的情況下，甚至長達2.5小時。儘管FAA公告將舊金山國際機場的延誤，歸咎人員配備不足，但機場發言人表示，延誤「是由於雲和霧造成，而非政府停擺或人員配備不足」。

本周早些時候，FAA宣布，由於政府停擺進入第二個月，人員短缺問題日益嚴重，7日起在全國40個機場削減10%的航班量。

機場接送司機Vicent吳7日一早去接客人，現場沒有太多異常。（vicent吳提...
機場接送司機Vicent吳7日一早去接客人，現場沒有太多異常。（vicent吳提供）

舊金山 洛杉磯國際機場 維吉尼亞州

上一則

世說新聞╱蔬果肉超便宜 華人瘋傳這地方好逛

下一則

AI副駕幫你找餐廳、報路況 谷歌地圖一句話全搞定

延伸閱讀

全美航班削減10% 影響加州5大機場 「假期難不成都待在家？」

全美航班削減10% 影響加州5大機場 「假期難不成都待在家？」
聯邦關門 全美40機場削減班機 城、華府、亞城機場 7日起減運量

聯邦關門 全美40機場削減班機 城、華府、亞城機場 7日起減運量
青少年運動嘉年華 奧運冠軍齊助陣

青少年運動嘉年華 奧運冠軍齊助陣
3因素加持 舊金山、聖荷西房產交易火熱

3因素加持 舊金山、聖荷西房產交易火熱
無人機現蹤 瑞典哥特堡、比利時布魯塞爾機場一度停擺

無人機現蹤 瑞典哥特堡、比利時布魯塞爾機場一度停擺
全美航班消減10% 加州5大機場受影響

全美航班消減10% 加州5大機場受影響

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」