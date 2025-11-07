洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

機場接送司機Vicent吳7日一早去接客人。（vicent吳提供）

聯邦航空管理局（FAA）航班削減措施7日上路，洛杉磯國際機場 （LAX）有超過50個航班被取消；其中27個是出港航班，24個為進港航班。舊金山 國際機場和聖地牙哥國際機場，也有數十個航班被取消，預計周末期間情況可能進一步惡化。

這種情況令旅客感到憤怒和焦慮。有些旅客試圖提前出行，有些旅客則在尋找替代方案，以防航班被取消。

機場接送司機Vicent吳表示，他7日上午去機場接國際航班抵達的客人，現場沒有出現太多人潮和滯留，機場交通和平常差不多。

洛杉磯時報報導，由於美國歷史上持續時間最長的政府停擺仍在繼續，川普政府下令航空公司削減全國主要機場的航班，以保障安全，導致全國各地旅客7日面臨嚴重出行中斷。

根據Flight Aware網站統計，截至7日中午，全美已有超過1200個航班被取消，而且情況預計還會進一步惡化。由於人手短缺，多個機場7日出現嚴重的延誤。在維吉尼亞州 ，飛往華盛頓的國內航班，平均延誤約1.5小時，最長延誤估計約2.5小時。在德州，飛往奧斯汀的國內航班平均延誤47分鐘。

FAA稱，前往舊金山國際機場的旅客，遭遇最長時間延誤，飛往該機場的航班，平均延誤66分鐘。最嚴重的情況下，甚至長達2.5小時。儘管FAA公告將舊金山國際機場的延誤，歸咎人員配備不足，但機場發言人表示，延誤「是由於雲和霧造成，而非政府停擺或人員配備不足」。