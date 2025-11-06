全美航班消減10% 加州5大機場受影響

加州五個機場在受影響機場名單內，南加的洛杉磯磯國際機場（LAX）和安大略國際機場（ONT）、聖地牙哥國際機場 (SAN)和北加的奧克蘭國際機場 (OAK)及舊金山國際機場 (SFO) 。圖為LAX。（記者張宏／攝影）

受政府持續停擺影響，全美航班運力7日起減少10%，加州 五大機場在受影響名單內，包括南加的洛杉磯國際機場 （LAX）和安大略國際機場（ONT）、聖地牙哥國際機場 (SAN)和北加的奧克蘭國際機場 (OAK)及舊金山國際機場 (SFO) 。

雖然削減運力尚未正式開始，但5日晚，LAX航班延誤就已出現，部分旅客被迫修改出行計畫。一名旅客表示，受運力7日起縮減影響，他甚至沒預訂回程機票。還有近日從舊金山飛洛杉磯的一名華人 旅客表示，他的飛機已在跑道上準備起飛，結果被退回；這樣重複兩次，導致航班延誤三、四個小時，本來中午就該到達洛杉磯，結果下午三、四時才到。還有華人在洛杉磯國際機場轉機，本来需等候兩小時，結果因航班取消，最終在機場滯留14小時。

那些等待孩子大學放假回家的華人父母，有的已打算開車去接孩子回家。華人媽媽孫女士表示，她已決定開車去接孩子，不過要搭上住酒店的錢，而且大學附近城市的酒店，還不便宜；另一個朋友的孩子自己開車回家，政府停擺不是第一次，但此次的影響，似乎較大。

有華人指出，11月和12月有感恩節和聖誕節，都是美國重要節日，在這樣機場擠滿人潮的時間縮減航班，其影響可見一斑。華人Julia高表示，面對即將到來的兩大假期，難不成都在家裡待著嗎？ 現在西雅圖的同事去加拿大開會，都選擇搭火車。

據ABC 7電視台獲得的40個被影響機場名單，除加州五大機場外，其他還包括亞特蘭大、波士頓、紐約和芝加哥等地的主要機場，可謂覆蓋全美。出於空中交通安全考慮，7日生效的航班運力削減，可能導致每天多達4500架次航班停飛，影響數十萬乘客。而政府停擺仍在繼續，且看不到盡頭。

一名消息人士稱，航班削減計畫最初削減4%，隨後逐步增加至10%。受此次削減影響的航班，主要在上午6時至晚10時間。國際航班不受此削減影響。美聯航已就減班發表聲明稱，長途國際航班和樞紐間航線不會受影響。所有航班乘客，即使是搭乘經濟艙或持不可退款機票，均可申請退款。美聯航將透過其應用程式、電子郵件和APP推播通知等方式，向乘客提供最新資訊。

FAA局長布萊恩貝德福(Bryan Bedford)在日前發布會表示，FAA職責是確保空域盡可能安全，FAA減少40個機場運力，是為分散當地空管壓力。原本就人手不足的空管已不堪重負，如今又連續六周沒有拿到政府發放的工資。在他35年的職業生涯中，從未見過這種實施運力削減的情況。

運輸部長達菲(Sean Duffy)曾表示，他認為這將導致更多航班取消，但他們將與航空公司合作，以系統化的方式解決這個問題。