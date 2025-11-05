我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

大聯盟休賽季 小熊隊塔克與費城人史瓦伯動向受矚目

編譯組
聽新聞
test
0:00 /0:00
費城人隊史瓦伯（Kyle Schwarber）（美聯社）
費城人隊史瓦伯（Kyle Schwarber）（美聯社）

美國職棒大聯盟（MLB）休賽季在洛杉磯道奇隊拿下世界大賽二連霸開啟，焦點轉向大牌自由球員與潛在交易市場，結果將重塑各隊陣容與未來走向。

打者方面，小熊隊塔克（Kyle Tucker）與費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）被視為本季最受矚目的重磅目標。塔克以年輕、全能且長期投資價值高而受矚目，但他可能要求的是長期且高額的合約，願意承擔此風險的球隊有限；史瓦伯雖年齡稍長，但長打能力依舊穩定，短期高薪合約對爭冠球隊有吸引力。兩人雖同為市場焦點，但因年齡與定位不同，最終會吸引到不同類型的買家，球隊必須在資金與戰力平衡間做出選擇。

此外，大都會的阿隆索（Pete Alonso）、水手隊內勒（Josh Naylor）、紅襪隊布萊格曼（Alex Bregman）也是眾家球隊爭取的目標。

投手端，關注點落在老虎隊的史庫伯（Tarik Skubal）。史庫伯的年輕與賽揚等級的表現讓他成為多隊追逐的標的，而續約卡關的底特律似乎面臨兩難：如果球隊願意押寶保留核心戰力，需另擬長約策略；若評估未來回報有限，則可能在休賽季交易，以換取多名可即戰或填補陣容深度的年輕資產。史庫伯的去留將直接影響多支重建或爭冠球隊的補強路線，尤其是對尋求先發深度的球隊具有高度戰略意義。

自由球員端，投手今永昇太、席斯（Dylan Cease）、瓦德茲（Framber Valdez）、蘇亞雷茲（Ranger Suarez）、金恩（Michael King）等均是前三號等級的先發；牛棚投手方面，則是狄亞茲（Edwin Diaz）與蘇亞雷茲（Robert Suarez）的去向最受矚目。

大市場球隊的動作尤其值得注目。多倫多藍鳥過去習慣以大筆合約補強陣容，雖然本季可動用的彈性較少，但仍被視為可能積極出手的隊伍，畢竟今年的世界冠軍僅僅是不到一步之遙；道奇則優先補強牛棚右投，為延續強隊競爭力而布局。

紐約兩隊的策略有別：大都會季末表現不如預期，但老闆的銀彈攻勢仍會持續，可能採取更為積極的交易或簽約行動；洋基則是要補強後援投手以及決定貝林傑（Cody Bellinger）的去留。

整體市場的決策也深受2026年底到期的大聯盟勞資協議影響。不確定的勞資談判與是否於2027年賽季封館，將會影響在未來數年成為自由身的數名球員，例如雙城隊的萊恩（Joe Ryan）以及國民隊的高爾（MacKenzie Gore），促使部分球隊傾向提前交易以降低長期風險，或以短期高薪換取即戰力，以爭取2026賽季。

總結來看，今年休賽季因不如過去數年有索托（Juan Soto）及大谷翔平等大魚的競爭，關鍵不再是單一簽約或交易，而是市場如何在長短期利益之間取得平衡。

小熊隊塔克（Kyle Tucker）（美聯社）
小熊隊塔克（Kyle Tucker）（美聯社）

大都會 道奇 費城

上一則

釀3死8車相撞 無證客卡車司機未受毒品、酒精影響

下一則

內陸商業地產活躍 多處物業成交價亮眼 好地段受青睞

延伸閱讀

場邊人語／雷霆八勝 快艇失城

場邊人語／雷霆八勝 快艇失城
法國男子駕駛汽車衝撞行人釀5傷 被捕時喊真主至大

法國男子駕駛汽車衝撞行人釀5傷 被捕時喊真主至大
MLB／小熊不留人 今永昇太拒絕球員選擇權 投身自由市場

MLB／小熊不留人 今永昇太拒絕球員選擇權 投身自由市場
MLB╱狀態下滑 今永昇太被小熊隊放棄

MLB╱狀態下滑 今永昇太被小熊隊放棄
MLB／陳偉殷獲大聯盟「終身通行證」 全台灣僅他和王建民有

MLB／陳偉殷獲大聯盟「終身通行證」 全台灣僅他和王建民有
道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
在南加的工業市，有一家超市被稱為華人版「好市多」，和好市多有著許多相似和不同之處。(世說新聞團隊╱製作）

世說新聞╱探訪華人版「好市多」蔬菜一袋0.99元？

2025-10-31 13:58

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽