大聯盟休賽季 小熊隊塔克與費城人史瓦伯動向受矚目

費城人隊史瓦伯（Kyle Schwarber）（美聯社）

美國職棒大聯盟（MLB）休賽季在洛杉磯道奇 隊拿下世界大賽二連霸開啟，焦點轉向大牌自由球員與潛在交易市場，結果將重塑各隊陣容與未來走向。

打者方面，小熊隊塔克（Kyle Tucker）與費城 人史瓦伯（Kyle Schwarber）被視為本季最受矚目的重磅目標。塔克以年輕、全能且長期投資價值高而受矚目，但他可能要求的是長期且高額的合約，願意承擔此風險的球隊有限；史瓦伯雖年齡稍長，但長打能力依舊穩定，短期高薪合約對爭冠球隊有吸引力。兩人雖同為市場焦點，但因年齡與定位不同，最終會吸引到不同類型的買家，球隊必須在資金與戰力平衡間做出選擇。

此外，大都會 的阿隆索（Pete Alonso）、水手隊內勒（Josh Naylor）、紅襪隊布萊格曼（Alex Bregman）也是眾家球隊爭取的目標。

投手端，關注點落在老虎隊的史庫伯（Tarik Skubal）。史庫伯的年輕與賽揚等級的表現讓他成為多隊追逐的標的，而續約卡關的底特律似乎面臨兩難：如果球隊願意押寶保留核心戰力，需另擬長約策略；若評估未來回報有限，則可能在休賽季交易，以換取多名可即戰或填補陣容深度的年輕資產。史庫伯的去留將直接影響多支重建或爭冠球隊的補強路線，尤其是對尋求先發深度的球隊具有高度戰略意義。

自由球員端，投手今永昇太、席斯（Dylan Cease）、瓦德茲（Framber Valdez）、蘇亞雷茲（Ranger Suarez）、金恩（Michael King）等均是前三號等級的先發；牛棚投手方面，則是狄亞茲（Edwin Diaz）與蘇亞雷茲（Robert Suarez）的去向最受矚目。

大市場球隊的動作尤其值得注目。多倫多藍鳥過去習慣以大筆合約補強陣容，雖然本季可動用的彈性較少，但仍被視為可能積極出手的隊伍，畢竟今年的世界冠軍僅僅是不到一步之遙；道奇則優先補強牛棚右投，為延續強隊競爭力而布局。

紐約兩隊的策略有別：大都會季末表現不如預期，但老闆的銀彈攻勢仍會持續，可能採取更為積極的交易或簽約行動；洋基則是要補強後援投手以及決定貝林傑（Cody Bellinger）的去留。

整體市場的決策也深受2026年底到期的大聯盟勞資協議影響。不確定的勞資談判與是否於2027年賽季封館，將會影響在未來數年成為自由身的數名球員，例如雙城隊的萊恩（Joe Ryan）以及國民隊的高爾（MacKenzie Gore），促使部分球隊傾向提前交易以降低長期風險，或以短期高薪換取即戰力，以爭取2026賽季。