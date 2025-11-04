我的頻道

MLB╱狀態下滑 今永昇太被小熊隊放棄

編譯組／即時報導
今永昇太在小熊隊時，參與球迷見面會。美聯社

芝加哥小熊隊與日本左投今永昇太（Shōta Imanaga）4日宣布，放棄合約中的雙方選項，使今永昇太成為自由球員。這位在2024年轟動大聯盟、入選全明星並拿下國聯賽揚獎第五名的投手，在一年之後迎來截然不同局面。

2025年球季，今永依舊保持穩定先發，但狀態明顯下滑。根據CBS Sports報導，他在25場先發中，僅繳出標準化防禦率（ERA+）103，僅略優於聯盟平均，三振保送比下降至4.5，球速與對手揮空率都不如以往；加上腿後肌受傷，缺席超過一個月，最終讓小熊決定不執行球隊選項，他本人也選擇放棄球員選項，雙方結束合作關係。

今永在2023年底以四年5300萬美元加盟小熊，當時合約結構相當特別，附帶多層球隊與球員選項與附加條款。這個休賽季若小熊執行球隊選項，他可再獲得三年約5700萬美元，並擁有完全不可交易權；若球隊放棄，則進入球員選項階段，今永能選擇是否執行一年1500萬美元的延長，接著球隊仍保有再續兩年4200萬美元的權利。

這樣的條件設計，用來降低風險，讓雙方在每年休賽季能各自重新審視未來。小熊內部人士指出，選擇放棄是因為他們不確定今永能否維持頂尖水準。球速下滑、對手揮空率下降，加上年滿32歲，身體巔峰期可能已經過去。球隊評估市場後，今年冬天自由市場上中段輪值先發投手供應充足，放手未嘗不是更靈活選擇。

對今永而言，主動放棄一年1500萬美元看似冒險，但他相信自己在市場上仍有競爭力。報導提到，像馬奈亞（Sean Manaea）、賽佛里諾（Luis Severino）、佛萊赫提（Jack Flaherty）、蒙塔斯（Frankie Montas）等表現起伏的投手，近年都能拿到每年超過1500萬美元的合約。若以過去兩年的成績相比，今永的54場先發318局、標準化防禦率120、三振保送比5.39，仍優於多數同層級投手。他的整體穩定性與控球能力，被視為加分項。即使球威略減，也仍能勝任球隊輪值中段位置。對他而言，放棄選項是為爭取更長期的合約與保障。

目前自由市場上，中段輪值先發投手被視為競爭激烈的一級戰場。前段輪值如瓦德茲（Framber Valdéz） 與蘇亞雷茲（Ranger Suárez）是豪門球隊鎖定的目標，但中段輪值投手仍有極高需求。對球隊而言，這類投手能在不付出天價的情況下，穩定提供150到180局的吃局量與控制失分。因此，今永極有可能在冬季談判中，成為多支球隊的目標。若能證明傷勢已無礙，今永有望獲得一份兩到三年的合約，總額或可近5000萬美元。

今永與小熊分道揚鑣，反映當前大聯盟投手市場的現實：合約結構越來越複雜，雙方都在透過選項機制分散風險，年齡、健康與球速變化依舊是評估核心。這樁分手案也提醒球迷與球隊，高峰期與市場價值並不總是同步。對小熊而言，放手代表重新布局；對今永而言，這是重新證明自己的機會。

芝加哥 日本

