快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

感恩節不傷荷包 亞馬遜、沃爾瑪推人均4-5元套餐

洛杉磯訊
沃爾瑪（Walmart）10月宣布推出價格低於40美元的「感恩節餐菜籃」（Thanksgiving Meal Basket），可供10人享用，每人平均花費不到4美元。（沃爾瑪官網）
沃爾瑪（Walmart）10月宣布推出價格低於40美元的「感恩節餐菜籃」（Thanksgiving Meal Basket），可供10人享用,每人平均花費不到4美元。（沃爾瑪官網）

根據福斯電視台（FOX）等多家媒體報導，亞馬遜Amazon）為幫助美國家庭在感恩節期間輕鬆準備餐點，推出 「平價感恩節套餐」，每套僅需25美元，可供五人享用，包含8磅的Butterball冷凍火雞、可頌麵包，以及多道預製配菜，還可選擇節日甜點。這項優惠12日開始，持續至27日感恩節當天。

消費者可透過線上訂購、實體店取貨，或在特定地區使用Amazon當日送達（Same-Day Delivery）服務購買，確保火雞與配菜準時上桌。亞馬遜利用Amazon Fresh與Whole Foods Market網絡，幫助家庭輕鬆、低成本準備節慶餐點，免去臨時奔波超市的麻煩。

這份僅25美元的感恩節套餐，幾乎包括從主菜到甜點的所有品項，讓消費者能輕鬆準備一桌完整節慶大餐。套餐內容包括Butterball冷凍火雞、Reser's家常風填餡、馬鈴薯泥與肉汁、四季豆砂鍋、蔓越莓醬、Amazon Grocery新月麵包、及「胡桃派、南瓜派或地瓜派」三擇一作為甜點。此外，消費者還可用折扣價購買多種節慶商品，包括新鮮蔬果、葡萄酒以及烘焙食材等，讓節日餐桌更豐富。

根據亞馬遜2024年的數據，訂購量最高的派是南瓜派、蘋果派與櫻桃派；而最受歡迎的季節性食材，則包括棕皮馬鈴薯、四季豆、西蘭花、橘子與Honeycrisp蘋果。

事實上，亞馬遜並非唯一一家在2025年吸引精打細算消費者的商家。早在10月，沃爾瑪（Walmart）就推出價格低於40美元的「感恩節餐菜籃」（Thanksgiving Meal Basket），可供10人享用，每人平均花費不到4美元。餐籃內含超過20樣食材，包括馬鈴薯、蔓越莓、嬰兒胡蘿蔔等新鮮蔬果，以及派皮、盒裝起司通心粉、罐頭食品，還附一隻13.5磅的Butterball火雞。

另一家Aldi超市也在日前推出類似方案，並強調僅需40美元即可購得「共21樣產品與食材」，同樣設計用來讓10人共享感恩節大餐。

今年的感恩節餐點，可能比往年更貴，原因在美國火雞數量降至近40年來最低。根據美國農業局聯合會（AFBF）數據，2025年美國火雞總數，估計約1.95億隻，是約40年來最低水準，比2024年再下降約3%。減少主要受多種禽類疾病影響，數百萬隻火雞感染禽流感及呼吸道疾病，導致養殖量大幅下降。

亞馬遜（Amazon）11月12日起推出 「平價感恩節晚餐套餐」，每套僅需25美...
亞馬遜（Amazon）11月12日起推出 「平價感恩節晚餐套餐」，每套僅需25美元，可供五人享用。（亞馬遜官網）

