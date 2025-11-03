感恩節前「一夜暴富」機會 Mega Millions頭獎飆破8億

艾塔迪那近年曾售出過10億美元彩券的Joes Service Center，近日買氣爆棚。（記者楊青/攝影）

全美彩迷引頸期盼的Mega Millions（兆彩）頭獎累積超過8億美元，成為該彩券自2002年開辦以來的第九高獎金。若有幸中得頭獎，得主可選擇一次領取現金約3億7170萬美元，在感恩節 前夕成為億萬富翁。

由於萬聖節 當晚（10月31日）的開獎中，無人對中全部六個號碼，頭獎金額因此持續滾入，至今已連續超過三個半月無人中獎。Mega Millions從2002年以來共有16次頭獎出現在11月份，最後一次是在2016年；其中最高紀錄為2014年11月4日在紐約州開出的3億2600萬美元。所以本次高達8億美元的頭獎是否會在感恩節前花落人家，令人矚目。

根據官方資料，Mega Millions上一次頭獎是6月27日維吉尼亞州開出。之後幾個月間，亞利桑那州（1月）、伊利諾州（3月）及俄亥俄州（4月）都曾誕生過頭獎得主。但從6月以來，頭獎一直無人買中，持續累積，截至上周五萬聖節當天，共有55萬7912張中小獎彩券售出，總獎金達1090萬美元。

11月4日晚間（東岸時間11時）將再次開獎，如果有人中得全部六個號碼，將獲得Mega Millions史上第九高頭獎。官方提醒，購票截止時間通常為開獎前一至兩小時，票價為每張5美元。該彩券於45個州、華府及美屬維京群島均可購買。

在南加地區，不少便利店和超市近日人潮購買明顯增加，許多民眾趁周末購買彩券「搏一搏」。在洛杉磯 華人聚居的蒙特利公園市與羅蘭岡，不少投注站前掛出「頭獎累積8億美元」的海報，引來不少顧客。住在亞凱迪亞市的林先生笑說：「雖然知道中獎機率幾乎是零，但買就有希望，花5塊錢做夢也值得。」

根據Mega Millions資料，中得任何獎項的平均機率為23分之一，而中頭獎的機率則為2億9000多萬分之一。官方也指出，自去年4月遊戲規則調整後，非頭獎獎金總額顯著提升，讓更多玩家有機會獲得中小獎。上一次出現前十名的頭獎是在2024年12月，當時累積高達12億6900萬美元，由洛杉磯霍桑市的一家小酒鋪售出。