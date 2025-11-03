洛杉磯市中心陷入「道奇狂熱」 華裔球迷街頭嗨翻

支持道奇隊已有十年的楊先生，是道奇隊的忠實粉絲，他認為大谷翔平不僅投打俱佳，實力強大，人也相當可愛。（楊先生提供）

洛杉磯道奇 隊（LA Dodgers）以七戰四勝成績擊敗美國聯盟冠軍多倫多藍鳥隊，奪下他們連續第二座世界大賽冠軍。洛杉磯市中心在3日早晨化為一片道奇藍與白的海洋，成千上萬來自各地的球迷湧上街頭，只為親眼目睹這支連續兩年奪冠的球隊風采。不少亞裔球迷也加入其中，不僅希望看到心愛球員的英姿，也想親身感受現場熱烈的慶祝氛圍。

記者在上午10點多抵達現場時，市中心停車位已經極為緊張。一些停車場將原本25美元的停車費調高至40美元、60美元甚至80美元不等。許多車輛在市中心繞了好幾圈仍找不到停車位，道路上車流擁堵，塞車情況非常嚴重。

市中心街道上到處都是穿著道奇隊隊服的球迷，地鐵站與市中心各處群眾自發地高喊「Go Dodgers！」，歡呼聲此起彼伏。食物與T恤攤販爭相吸引球迷目光，揚聲器裡播放著Ice Cube、Nate Dogg的音樂，當然也少不了Randy Newman的經典歌曲《I Love L.A.》。

遊行於上午11點正式開始，沿路穿越洛杉磯市中心，最終在道奇體育場舉行集會。道奇隊的球員乘坐雙層巴士沿途向球迷揮手致意，有球員甚至高舉剛贏回的冠軍獎盃與街道上的球迷分享喜悅，讓現場氣氛瞬間炸裂，全場嗨到最高點。

現場聚集來自各族裔的球迷，當然也有不少華裔球迷熱情參與，共同投入這場盛大慶典。支持道奇隊已有10年的楊先生，是道奇隊忠實粉絲，他早上9點多就抵達現場卡位。因為去年也曾參加遊行，他對現場氣氛印象深刻，今年特地邀請朋友一同前來支持。由於市中心停車位緊張，他們選擇將車停在小東京附近，再步行20多分鐘抵達遊行路線。

「道奇隊二連霸太難得了，絕對要到場支持！」楊先生表示，自從大谷翔平 （Shohei Ohtani）加入道奇隊後，更加熱愛這支球隊，大谷不僅投打俱佳，實力強大，人也相當可愛。經過這次世界大賽後，楊先生還被本屆評為MVP的球員山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）圈粉，對這位日本投手讚譽有加。

住在洛杉磯加大 （UCLA）附近的鄭同學身穿大谷翔平球衣，與室友一同前往道奇隊的遊行現場。她表示，去年道奇隊奪冠時，就曾對自己許下承諾：如果球隊能再次奪冠，一定要到現場支持。「沒想到道奇隊真的又贏了冠軍」，因此這次不論多忙多累，都要到場感受洛杉磯整座城市為球賽沸騰的熱情。第一次參加道奇隊遊行慶祝活動，她興奮地表示：「現場人好多，氣氛超級嗨！」

談到為什麼最喜歡大谷翔平，鄭同學笑著說，大谷不僅球技出眾，更難得的是他那份謙遜與溫和的個性。「就算名氣這麼大，他還是沒有那種驕傲或自以為是的態度，」她表示，這正是自己最欣賞他的地方。「即使他這次在冠軍賽的表現不算特別亮眼，我還是一樣喜歡他。」