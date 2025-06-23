稱伊朗民眾「受害者」 洛縣警局刪貼文致歉

洛杉磯縣警局就其在社群媒體上發布的一篇貼文道歉，該貼文將伊朗民眾稱為美國針對伊朗核計畫的轟炸行動的「受害者」。圖為洛杉磯縣警長盧納。（取自洛縣警局官網）

洛杉磯 縣警局（LASD）就其在社群媒體上發布的一篇貼文道歉，該貼文將伊朗 民眾稱為美國針對伊朗核計畫轟炸行動的「受害者」，該帖子目前已被刪除。該帖子於22日在X平台上發布，內容為：「我們向最近伊朗爆炸事件的受害者及其受影響的家庭表示慰問。雖然這起悲劇發生在海外，但洛杉磯縣警局正與當地、州和聯邦合作夥伴密切關注事態發展。」

該部門隨後表示將加強安保措施。「目前，洛縣 沒有已知的威脅。但是出於謹慎考慮，我們正在加強對全縣宗教場所和其他敏感地點的巡邏。」

在另一篇後續貼文中，該貼文也已從X上刪除，但仍保留在Facebook上，其中前兩句話被刪除。 LASD官方Facebook頁面的評論者很快就注意到這一變化，一位用戶評論道「言論損害控制迅速介入」，另一位用戶則寫道「稍微改變了一下你的自由主義論調」， 該部門隨後就這篇「冒犯且不當」的帖子發表道歉聲明。

聲稱「該貼文是不可接受的，是錯誤的，並不代表警長盧納（Robert G. Luna）或該部門觀點。作為執法機構，不評論外交政策或軍事事務。其使命始終專注於保護公共安全並服務於多元化的社區。我們充分認識到，我們所分享的言論和資訊具有重要意義。身為執法專業人員，我們肩負著公共責任，而這種信任要求我們準確溝通。在這次事件中，我們未能達到這一期望，正在迅速採取糾正措施。我們致力於從這次失敗中吸取教訓，並防止此類事件再次發生。 」該部門表示，正在進行內部審查，以確定該措辭是如何以及為何被採納並發布的。