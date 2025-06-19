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南加華人區棒球明星賽開打 華人市議員下趣味賭注

洛杉磯訊
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阿罕布拉副市長Jeff Maloney（左起）、市議員王楠與天普市市議員陳祥寧，日前於天普市美國小馬聯盟球場合影，共同為即將登場的少棒第18區8至10歲組明星賽加油。（陳祥寧提供）
阿罕布拉副市長Jeff Maloney（左起）、市議員王楠與天普市市議員陳祥寧，日前於天普市美國小馬聯盟球場合影，共同為即將登場的少棒第18區8至10歲組明星賽加油。（陳祥寧提供）

聖蓋博谷地區即將迎來年度盛事，小馬聯盟第18區8至10歲組（Minors）明星賽，將於24日熱鬧登場。華人聚居的天普市與阿罕布拉市兩支代表隊將同場競技，而三位市議員（其中兩人華裔）也因子女參賽，捲入趣味賭注。

天普市市議員陳祥寧與阿罕布拉副市長Jeff Maloney的兒子，皆入選本屆明星隊，兩人特別下賭注：比賽落敗一方，須請勝隊所屬城市永續能源部門人員吃午餐，作為支持潔能聯盟合作精神的一環。

陳祥寧表示，身為市議員與棒球爸爸，他非常享受這樣的健康競爭。他指出，天普市代表隊實力強、士氣高昂，已準備好全力衝刺。他語帶玩笑的說，對手可能要開始上網搜尋評價不錯午餐了。

馬洛尼則信心十足表示，阿罕布拉代表隊陣容精實、精神飽滿，具備在關鍵比賽發揮實力的能力。他也笑稱，對即將享用那頓午餐充滿期待，尤其是由陳祥寧買單，更顯風味十足。

除兩位市府代表，阿罕布拉市議員王楠的兒子，也入選代表阿罕布拉美國小馬聯盟明星隊，進一步強化該市在今年賽事中參與陣容與社區代表性。

第18區有諸多華人聚居城市，包括天普、阿罕布拉、南巴沙迪那、聖蓋博市、艾爾蒙地、羅斯密與蒙特利公園等。每年夏季舉行明星賽，不僅展現青少年球技，也成為凝聚社區情誼重要活動。三位市議員皆對投入賽事的家長、教練與志工表達感謝，並指出，這場比賽不僅屬於孩子，更是社區榮耀慶典。

阿罕布拉 天普 聖蓋博

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