華男畢業57年後才參加典禮 原因令人動容

John Fong在80歲這一年終於參加了錯過已久的畢業典禮。圖為UCLA校園。（記者劉子為/攝影）

對多數大學生而言，畢業典禮是人生重要里程碑，從倒數計時到穿上畢業袍，象徵告別學術生涯的一刻。然而，對方(John Fong)來說，這一刻他等了整整57年。

根據KTLA電視台報導，方（據姓氏判斷為華裔）1968年畢業於洛杉磯加大 （UCLA ）歷史系，與他同屆的，還包括海斯曼獎得主Gary Beban及NBA名人堂球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。然而，方與許多同代人一樣，從未真正體驗完整大學生活與畢業典禮。

1968年畢業當天，他沒有前往典禮現場，而是履行另一項使命——報到加入美國海軍，前往越南 服役。他在越戰服役結束後，逐漸將錯過的畢業典禮，拋諸腦後。

直到多年後，當他與妻子Lilly Fong一同觀看雙胞胎兒子的畢業典禮時，這份遺憾再度浮現。「John輕聲對我說，他從來沒有走過畢業舞台」，Lilly接受KTLA採訪時說，「兒子們實現這件事。」

6月15日，在錯過典禮57年後，現年80歲的方，終於獲邀參加UCLA歷史系的畢業典禮，以特別嘉賓身份與2025屆畢業生一同走上舞台，完成他年輕時未竟的儀式。他戴上黑色學士帽與金色穗帶學士袍，帽子上貼有他1968年入伍時的軍人證照片，並寫著，「1968年被徵召，2025年終於走上畢業舞台！」

UCLA歷史系主任Kevin Terraciano表示，「能有John Fong加入2025年畢業生行列，我們深感榮幸。他是一位親切又聰穎的人。在學位授予儀式後，我特地感謝他的軍旅貢獻，並恭喜他完成學業。」

在家人和學校支持下，方終於迎來屬於他的一刻陽光。他與家人一同在典禮上合影，露出欣慰笑容。妻子Lilly感性表示，「非常感謝UCLA歷史系對John給予的禮遇。」這場遲來的畢業典禮，不僅彌補一段歷史的遺憾，也見證一位退伍老兵跨越半世紀的夢想成真。