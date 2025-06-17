Google揭秘 暑期出遊周二機票最便宜

據Google Flights的歷史航班數據，周二的航班通常最便宜。（本報資料照片）

今年暑假哪天買機票 最便宜，哪天出發最貴？Google航班數據為你揭秘。

據Google Flights的歷史航班數據，周一、周二和周三航班最便宜，其中周二是最便宜的一天。與周五、周六或周日相比，周初至周中的航班可為旅客節省13%至20%的機票費用，而周日的航班費用最高。

旅行平台Expedia表示，預計最繁忙的旅行日是6月19日、27日和8月5日及8月26日。建議選擇每周二或周三出行，可節省約20%的機票費用。由於夏季旅遊結束後需求下降，今年夏天美國國內航班最便宜的日子，是8月19日和8月25日。

據ABC電視台報導，美國聯合航空預計今年夏季6月至8月旅客人數將創歷史新高，約5000萬人次，比去年多約300萬人次。美國航空表示，預計今年夏季的航班數量，將比去年同期增加5%。預測最繁忙的一天，是7月6日（星期日），屆時將有近6800個航班起飛。

Google Flights數據還顯示，旅客預訂中途轉機航班，比直飛節省約25%。對美國國內航班，價格通常在旅行前21至52天最低， 出發前38天是平均預訂最便宜的一天。至於國際航班，價格通常在旅行前50天至101天最低。

今年暑期最受歡迎的美國國內景點，是拉斯維加斯、紐約市、佛州 奧蘭多、邁阿密、芝加哥、波多黎各聖胡安、夏威夷、西雅圖、洛杉磯及南卡的Myrtle Beach。 國際旅遊熱門目的地有墨西哥坎昆、多明尼加共和國Punta Cana、巴黎、倫敦、東京、羅馬、巴哈馬及西班牙巴塞隆納。

對自駕遊的人來說，今年暑期租車 價格與去年相比保持穩定，平均每天47美元。酒店、租車及票務平台Hopper表示，租車需求最高的是佛州奧蘭多、拉斯維加斯和丹佛，其次是邁阿密和芝加哥。今年佛州城市的租車價格較實惠，邁阿密、奧蘭多和坦帕的每日平均租車費用，為26美元或更低。