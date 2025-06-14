讓步了？川普暫停ICE在農場、餐廳等工作場所執法

國土安全部持續在南加各地執行移民執法行動。圖為無證移民被逮捕。（取自USCIS X）

美國移民 暨海關執法局近日對移民的突襲掃蕩行動，已為南加州 的種植業者和農場工人造成沉重打擊，許多農場工人不敢上班，農田一片靜寂。有社區代表指出，工人的缺勤率，至少有40%。面對社區壓力，川普14日稱在農場、餐廳及酒店的移民執法行動將暫停。

ABC電視台報導，美國移民暨海關執法局（ICE）高階官員Tatum King向ICE內部發送的郵件指示，即日起暫停在農場（包括水產養殖與肉類包裝廠）、餐廳及酒店的移民執法行動。國土安全部則證實，此舉是總統川普授意下進行。

近日一段在社群廣為流傳的短片顯示，加州范杜拉縣的農場工人在田間奔跑，緊跟其後的，是多名穿制服男子，疑似是移民執法人員。不久後，工人倒地，並見一輛白色小型貨車急速穿越空曠田野前來支援。

短片是一名花販在Instagram 10日上載，正值國土安全部持續在南加 各地執行移民執法行動，包括突襲搜查商號及日間工人的聚集地。突襲行動在南加多社區引發抗議，包括洛杉磯、聖塔安那、派拉蒙及波莫那。而該影片傳出後，在網路上引起廣泛關注。

移民執法行動導致南加州的農業大受打擊，以范杜拉縣受影響尤甚。該縣的一個卡馬裡奧苗圃（Camarillo Nursery）仍在營業，苗圃後面是大片農田，但卻四周無人，異常靜寂。非營利組織805UndocuFund執行長Primitiva Hernandez表示，至少35名農場工近期被ICE逮捕，整個社區處於驚恐中，一看到穿制服的人，就會有人高喊「ICE來了」。

來自該苗圃的岡薩雷斯（Julia Gonzalez）說：「我們正在失去田間勞作的工人，他們的作物是許多人仰賴的食物。」

當地社區代表洛佩斯（Arcenio Lopez）指出，農田工人有不同身分，有些人或感上班更為安全，但也有些覺得不安全，選擇留在家中。洛佩斯表示，曾與一些種植業者交談，他們指出，至少40%的工人，沒有到田間上班。

當地居民說，農場產業的每個人，目前都處高度緊張狀態，這種不確定的狀況，可能持續下去，農田接下來的情況，可能更糟。