我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓步了？川普暫停ICE在農場、餐廳等工作場所執法

明州槍嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

讓步了？川普暫停ICE在農場、餐廳等工作場所執法

編譯組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國土安全部持續在南加各地執行移民執法行動。圖為無證移民被逮捕。（取自USCIS X）
國土安全部持續在南加各地執行移民執法行動。圖為無證移民被逮捕。（取自USCIS X）

美國移民暨海關執法局近日對移民的突襲掃蕩行動，已為南加州的種植業者和農場工人造成沉重打擊，許多農場工人不敢上班，農田一片靜寂。有社區代表指出，工人的缺勤率，至少有40%。面對社區壓力，川普14日稱在農場、餐廳及酒店的移民執法行動將暫停。

ABC電視台報導，美國移民暨海關執法局（ICE）高階官員Tatum King向ICE內部發送的郵件指示，即日起暫停在農場（包括水產養殖與肉類包裝廠）、餐廳及酒店的移民執法行動。國土安全部則證實，此舉是總統川普授意下進行。

近日一段在社群廣為流傳的短片顯示，加州范杜拉縣的農場工人在田間奔跑，緊跟其後的，是多名穿制服男子，疑似是移民執法人員。不久後，工人倒地，並見一輛白色小型貨車急速穿越空曠田野前來支援。

短片是一名花販在Instagram 10日上載，正值國土安全部持續在南加各地執行移民執法行動，包括突襲搜查商號及日間工人的聚集地。突襲行動在南加多社區引發抗議，包括洛杉磯、聖塔安那、派拉蒙及波莫那。而該影片傳出後，在網路上引起廣泛關注。

移民執法行動導致南加州的農業大受打擊，以范杜拉縣受影響尤甚。該縣的一個卡馬裡奧苗圃（Camarillo Nursery）仍在營業，苗圃後面是大片農田，但卻四周無人，異常靜寂。非營利組織805UndocuFund執行長Primitiva Hernandez表示，至少35名農場工近期被ICE逮捕，整個社區處於驚恐中，一看到穿制服的人，就會有人高喊「ICE來了」。

來自該苗圃的岡薩雷斯（Julia Gonzalez）說：「我們正在失去田間勞作的工人，他們的作物是許多人仰賴的食物。」

當地社區代表洛佩斯（Arcenio Lopez）指出，農田工人有不同身分，有些人或感上班更為安全，但也有些覺得不安全，選擇留在家中。洛佩斯表示，曾與一些種植業者交談，他們指出，至少40%的工人，沒有到田間上班。

當地居民說，農場產業的每個人，目前都處高度緊張狀態，這種不確定的狀況，可能持續下去，農田接下來的情況，可能更糟。

加州的范杜拉縣，是農業重鎮。該縣農業專員辦公室數字顯示，該縣水果及苗圃於2023年創造逾21億7000萬美元的收入，當中大部分功勞來自移民工人。近日的突襲行動，為這農業區帶來極大衝擊。

國土安全部持續在南加各地執行移民執法行動。圖為無證移民被逮捕。（取自USCIS ...
國土安全部持續在南加各地執行移民執法行動。圖為無證移民被逮捕。（取自USCIS X）

移民 加州 南加

上一則

「不要國王」遊行席捲南加 市中心人山人海

延伸閱讀

克宮：普亭和川普通話 願扮演以色列和伊朗調停角色

克宮：普亭和川普通話 願扮演以色列和伊朗調停角色
明尼蘇達州議員遭槍擊喪命 川普矢言嚴懲涉案者

明尼蘇達州議員遭槍擊喪命 川普矢言嚴懲涉案者
川普發布行政命令 就日鐵收購美鋼達成國安協議

川普發布行政命令 就日鐵收購美鋼達成國安協議
川普狂吸金 代言聖經年賺130萬 加密幣事業撈5,735萬

川普狂吸金 代言聖經年賺130萬 加密幣事業撈5,735萬
抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花
「下波攻擊更猛」川普籲伊朗盡快達核協議

「下波攻擊更猛」川普籲伊朗盡快達核協議

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02

超人氣

更多 >
專家分享汽車保養5要訣：我的Toyota開17年沒問題

專家分享汽車保養5要訣：我的Toyota開17年沒問題
4大星座是人生勝利組 金牛天生自帶「吸錢錢體質」

4大星座是人生勝利組 金牛天生自帶「吸錢錢體質」
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶