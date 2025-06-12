華資業者遇霸王餐何其多 有人吃完一條魚嫌不新鮮拒付

餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

疫情 後吃霸王餐增加？南加華人 聚集城市一家華人餐廳開業一月不到兩次遭遇客人吃霸王餐，最囂張的是對方十多個人吃掉400多美元，竟然以菜太鹹為由拒絕付帳，最後餐廳老闆出馬，用這招讓對方乖乖付帳。

該餐廳老闆丁先生表示，前兩天晚上9點左右，一群學生打扮的男女年輕人直接走進店後就要包房，然後打開菜單開始各種點菜，光是飲料就點了十瓶。十多個人最後消費400多元，在10點多結帳時，對方說菜太鹹拒絕付帳。當經理出來交涉時，對方態度囂張還罵髒話，要求經理打六折，經理表示沒這個權限。最後丁姓業者親自出馬，但對方直接說要拍攝視頻到網上曝光他們店內的菜不好吃，但丁老闆態度很堅決，少付一分錢都不可以。

丁老闆說，這些人一看就是蓄意來吃霸王餐，所以他的態度絕對不能放軟，因此直接對他們說，「我現在給你們拍視頻，你們也可以拍我，但你只要把視頻發到網上，我肯定能通過ID找到你，欠一分錢都要百倍償還。你們今天把錢付了，以後也別來了。」對方見他態度強硬，也不敢造次，開始說要大家AA，他直接讓一個人刷卡付帳。

丁老闆新店開張不到一個月，這已是第二次有人吃霸王餐，他說，之前是有兩三個人吃了70多美元的菜不想結帳，最後經理給打折才完事，但這次金額很大，且對方可能是慣犯，一次姑息，還會有下次。他感覺現在留學生比之前手緊，他在南加大 的快餐店也遭遇兩次霸王餐，一次是一個老外女性帶著孩子，吃完說沒錢不結帳，遇到這種真沒錢的也沒辦法。還有一次是三個華人男子吃完說排骨沒炸透，有點生，本來餐廳處理是這道菜免單送菜，但對方不依不饒，還說有大腸桿菌要求人身賠償，最後只能強硬態度，讓對方有問題報警打官司都可，但前提是先把帳付清，最後對方乖乖付帳。

他說，遇到這種情況警察通常沒什麼作為，餐廳處理尺度要拿捏，他們現在是一點點收集這些吃霸王餐客人黑名單，以後遇到只能提前拒絕服務。

華人餐廳業者鹿強也經歷過客人吃霸王餐，他說，吃完飯不給錢就走人的沒有，但不給錢找藉口的有。曾有幾個30多歲的華人女性將一條魚幾乎吃完，說不新鮮，且拒絕支付全部帳單。還有更離譜的，有一個40多歲的男性點外賣，付錢拿回去吃得差不多，卻又拿回來說，吃得胃不舒服，要求全額退款。當餐廳詢問如何證明是食物不好以及哪裡不舒服時，對方直接說，「把錢退給我就舒服了，也不用看醫生。」

他說，還有一個老外點了兩三個菜，吃完說被魚刺卡到拒絕支付70-80美元的帳單，遇到這種情況，部分餐廳因為怕被告，就選擇算了。或者客人提出要求時，不管真假都會息事寧人。感覺吃霸王餐的人這兩年有變多的趨勢，以前不大有，疫情後多一些，但最多一個月一次。