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宵禁來了 洛市華人社區反應不一：沒差？混亂？

記者劉子為/洛杉磯即時報導
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因為宵禁的實施，洛杉磯市區多條出入口與道路被封鎖，包括華埠。照片拍攝於宵禁實施前的華埠。（記者劉子為/攝影）
因為宵禁的實施，洛杉磯市區多條出入口與道路被封鎖，包括華埠。照片拍攝於宵禁實施前的華埠。（記者劉子為/攝影）

因應市中心連日抗議活動及零星暴力事件，洛杉磯市政府自10日起對市中心及周邊地區實施宵禁，時間為每晚8時至翌日清晨6時，涵蓋範圍包括5號、10號與110號高速公路圍繞區域。市府表示，宵禁目的是維護公共秩序。然而，受影響區域的居民與上班族對宵禁措施反應不一，有人認為影響甚微，也有人直言「混亂」、「對工作與生活造成不便」。

羅省中華會館主席聶澤英表示，宵禁對華埠的整體影響有限。他指出，社區內不少長者原本就習慣早睡，晚上8點後幾乎不會外出，因此「宵禁對他們幾乎沒有影響。」對於商業部分，他指出，華埠大多數商店傍晚6點左右關門，因此受限不多。不過，餐飲業者受到的影響較為明顯，「因為晚市的營業時間被壓縮，客人變少了。」

華埠公平發展會共同創辦人張景雄表示，有居民反映昨晚8時過後才在手機上收到宵禁通知，讓許多人感到恐慌，但也因為了解抗議通常在下午4時左右開始，居民會選擇白天外出採購。他說，「大家都聽到很多警笛聲和直升機聲，晚上都不敢出門。」

居住在華埠格蘭公寓的徐象天表示，目前宵禁對自己影響不大，至於華埠商家的生意，在宵禁前就已經逐漸蕭條，「平時到了下午5點6點，人就已經很少了，百貨雜貨店多半打烊，只剩幾家餐館還開著，但顧客也不多」。不過她也提到，近幾日夜間經常聽見摩托車呼嘯而過，警車燈閃爍，有時一連停了五輛在對街的馬路上，「人車都很少，看起來沒什麼事發生，但氣氛是有點緊張的。」

羅省中華總商會主席莊佩源則指出，警方實施宵禁期間封鎖多條出入口與道路，對當地民眾日常出行造成阻礙。「我們華埠很多出口都被警察封鎖了，車輛要繞很遠的路才能出去，繞到另一頭再出去還會碰到交通堵塞。」他表示，連自己都不清楚該怎麼走，形容現場「很混亂」。

對於整體治安與執法作為，莊佩源也提出質疑。他強調自己不支持非法移民，但認為當前聯邦與地方政府執行方式過於急躁與粗暴，未經與在地充分協調。「非法移民問題存在已久，不可能一天解決，但現在這種『一刀切』的方式，反而讓民間更加困惑、恐懼。」他表示，近期社區內有不少人無法正常工作或參與行程，有的甚至不知道該怎麼辦。

公司和家都位於市中心的陳先生表示，雖然市區宵禁實施，但自己並未直接受到限制。他表示，10日晚因私事至11日凌晨1時才返家，沿路暢通無阻。陳先生指出，反而是他住在天普市的同事，來市中心上下班的路變得曲折，因為部分道路封閉需繞路行駛，通勤時間大幅增加。

根據洛市警局（LAPD）訊息，10日晚間，警方在Temple Street與Los Angeles Street一帶執行宵禁與群眾驅離行動，共逮捕203人，罪名包括拒絕解散、違反宵禁、非法持有槍械、襲警與向直升機照射雷射等。警方表示，行動中有兩名警員受傷，已接受醫療處理，並出動了多種非致命性武器以控管人群。

市府尚未公布宵禁何時結束，僅表示「直至另行通知為止」，並強調此舉是為防止更大規模的混亂與暴力發生。

生活在華埠的居民表示，其生活並未因為宵禁受到什麼影響，只是「氣氛有點緊張」。（徐...
生活在華埠的居民表示，其生活並未因為宵禁受到什麼影響，只是「氣氛有點緊張」。（徐象天提供）
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

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