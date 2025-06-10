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詐騙長者1169萬 南加華女結夥洗錢下場慘

經營殺豬盤牟利3690萬 4華人認罪

洛杉磯訊
五人對參與國際詐騙洗錢認罪。（示意圖取自pexels）
五人對參與國際詐騙洗錢認罪。（示意圖取自pexels）

司法部近日發布消息，四華人對參與跨國數字資產投資詐騙洗錢認罪，涉案金額達3690萬美元。此次認罪的共有五名被告，其中四人來自南加。該國際詐騙網路總部位柬埔寨。

這五人分別是：33歲的阿罕布拉市居民Joseph Wong；39歲的中國公民張亦晨（Yicheng Zhang，音譯）；55歲的洛杉磯居民Jose Somarriba；39歲拉朋地（La Puente）居民何升升（Shengsheng He，音譯）以及44歲的中國及土耳其公民蘇景亮（Jingliang Su，音譯）。

這五人參與國際詐騙網，引誘美國受害者相信他們投資的數字虛擬資產，將錢轉移至他們控制的銀行帳戶並通過在美國設置的空殼公司、國際銀行帳戶以及虛擬資產錢包進行洗錢。在這些詐騙案中，美國境外的同夥通過社交帳號、電話、短信、線上約會軟體聯繫受害人。

在獲取受害者信任後，騙子同夥會推銷假的數字資產投資項目給受害人，騙子告訴受害人他們的投資升值了，實際卻進入騙子腰包，根本沒有投資。

超過3690萬美元的詐騙所得資金，最終通過騙子同夥在美國的銀行帳戶匯至巴哈馬（Bahama）的一個Deltec銀行帳戶，該帳戶開戶方為Axis Digital Limited。

Jose Somarriba，何升升以及蘇景亮將Deltec銀行帳戶裡的錢，轉換成泰達幣（Tether/USDT，一種價值與美元掛鉤的穩定幣stablecoin），並轉移至柬埔寨個人控制的虛擬幣錢包中。柬埔寨的同夥再將這些泰達幣轉給當地詐騙中心的領導人。

其中，Jose Somarriba和何升升創辦Axis Digital公司，並開設Deltec Bank銀行帳戶。蘇景亮則擔任公司總監，將受害者資金轉化成虛擬幣。

Joseph Wong則進行洛杉磯地區的洗錢計畫，他開設數個空殼公司與銀行帳戶，將受害者的錢轉至國際銀行帳戶。張亦晨開設、運行兩個美國銀行帳戶用來洗錢。Jose Somarriba與Joseph Wong對合謀洗錢罪認罪，分別面臨最高20年監禁。剩餘三人對合謀經營非法錢財服務生意認罪，每人最高面臨五年監禁；其中張亦晨自2024年5月入獄至今，蘇景亮自2024年11月被關押，將於11月17日進行判刑聽證會。

對此跨國詐騙集團，還有其他八人認罪，包括中國公民Daren Li，在美的非法移民Lu Zhang等。

洛杉磯 非法移民 詐騙集團

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