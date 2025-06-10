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洛杉磯暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 網友狂點讚

記者王若然／洛杉磯即時報導
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亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

洛杉磯市中心近日爆發大規模示威遊行，抗議聯邦執法機構逮捕無證移民，截至10日該事件仍在發酵。在衝突不斷升級的背景下，喧囂吵鬧大街上，出現一位華裔老奶奶身影。她彎著腰，淡定撿起路上的易拉罐和塑料水瓶，不論周圍多麼喧鬧，似乎都與她無關。而相關視頻PO上網後，引起大量轉發與關注，原視頻的點擊率已破35萬，且有大量網友為其行為點讚。

影音來源：X@aldobuttazzoni提供

根據X@aldobuttazzoni向本報提供的視頻，在嘈雜的遊行隊伍旁，一位身著格子襯衫、深色長褲、頭戴漁夫帽、口罩的華裔老奶奶，正在忙碌地撿起人們遺棄在路上的塑料水瓶與易拉罐。這名網友問她：「你在做什麼？」她說，「我在清理。」該網友在其社群平台上為視頻配文：「在這個暴亂時刻，一名年長公民盡她所能清理垃圾。在這個特殊時期，很有代表性」、「這個女人不惜雙膝跪地（撿瓶子），也要保持街道乾淨，她的做法令人欽佩」。

這條帖子一經發布，就爆火網路；截至10日點擊數已破35萬，並有超過兩萬人點讚與大量社群號轉發。帖子下面網友的回覆，也很「精彩」。點讚最高的一條評論是：「她很可能是撿瓶子做回收，不過無論是不是，我都深表尊重。」還有人評論，「100%是為回收，我100%支持這麼做！」

還有網友評論，「這是中國嬸嬸的標準做法，她們每天都在撿瓶子，不管發生什麼。」「亞裔美國人自豪，我希望你向他們學習。工作賺錢而不是偷竊。」「至少她在賺正經錢，而不是等政府救濟。」還有民眾評論，「她心想，今天生意不錯。」不少網友欽佩這名老太太的智慧，稱她為創業家。

有網友認出這位老太太，是這裡的「常客」。該華人老太太經常在周日出現在Pershing Square等洛杉磯市中心地區撿瓶子。網友表示，「她人很好，我每次都會給她20美元，她很親切，我都叫她媽媽。」

加州，回收易拉罐瓶子和塑料水瓶可以換取補償，該項目稱為「加州補償價值」（California Redemption Value）。每個24盎司以下的瓶子可以換取五美分，24盎司及以上的瓶子可以換取10美分。這筆錢在飲料出售時已經包含在其價格之內，意在鼓勵民眾對瓶子進行回收。

亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

加州 洛杉磯 華裔

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