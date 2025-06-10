軍隊赴洛杉磯維安 預計耗費1億3400萬美元

美聯社報導，聯邦政府此次部署超過4700名軍人前往南加州，預計為期60天，平均每名軍人花費近2萬8000元。(路透)

據KTLA電視台報導，在聯邦移民突襲行動引發的抗議聲浪中，聯邦政府決定向南加州 調派大批軍隊，引起地方與州政府強烈反彈，不僅批評此舉「反效果明顯」、「反應過度」，也指出這將造成龐大財政負擔。

根據多家媒體報導，聯邦政府此次部署超過4700名軍人前往南加州，預計為期60天，總經費高達1億3400萬美元。美聯社報導，其中包括4100名國民兵 與700名海軍陸戰隊員，平均每名軍人花費近2萬8000美元。這筆支出主要包括交通、食宿等後勤成本。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）痛批，這批部隊未經州府協調就直接派遣，且未獲充分支援，質疑其部署的必要性與正當性。紐森9日下午在社群平台X發文指出：「我剛剛得知川普將再派遣2000名國民兵到洛杉磯。前一批2000人呢？沒水沒食物，實際上只有約300人被派上用場，其餘的都困在聯邦大樓裡，沒有任何指令。這根本不是公共安全問題，而是在滿足一位危險總統的虛榮心。這是魯莽、無謂、也是對軍人的不敬。」

舊金山紀事報刊出照片，顯示多名軍人被安置在聯邦大樓地下室或裝卸區域，席地而睡，似乎證實紐森說法。報導引述匿名消息人士，這批軍人抵達時未配發基本資源，包括飲水、糧食、燃料、裝備及住宿，「州政府官員或加州國民兵不應受到指責。」

國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）堅稱，此次部署規模與為期兩個月的計畫是「必要之舉」，對暴力行為發出明確訊息。他在接受美聯社採訪時表示：「我們公開表明為期60天，就是要讓那些攻擊警察的暴徒與掠奪者明白，我們不會撤離、不會退讓。」