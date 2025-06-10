「如何因應川普新稅法」 柑縣台美商會邀財稅專家解析

加州柑縣台美商會在橙縣華僑文教服務中心舉辦新稅法專題講座。（橙僑中心提供）

加州 柑縣台美商會(TCCOC)6月8日下午在橙縣 華僑文教服務中心舉辦新稅法專題講座，邀請稅務及法律專家解析關於川普 新稅法，並對如何

因應提出專業見解，吸引商會會員及社區僑民踴躍出席參與。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處領務組鄭如惠組長受邀出席活動，並表示美國總統川普近日宣布的各種稅法政策，讓世界各國為之震撼，也可能影響未來台美關係發展，今天專程來到橙縣參與這個活動希望跟專家學習汲取經驗。

加州柑縣台美商會會長陳啓耕僑務委員表示，川普稅法政策幾乎一日一變，海外台商莫不受其影響無所適從，很榮幸邀請到劉大伸律師及葉旭旻會計師兩位專家來到現場跟大家分享解惑，並向大家介紹現任副會長暨財務長葉旭旻即將接任下任商會會長帶領商會繁榮進步，繼續貢獻僑務。

劉大伸律師專精商業訴訟，以「川普關稅引發的挑戰:維護現金與流動性的法律策略」為題，分享如何利用法律程序保守公司資金，希望大家儘可能避免訴訟。葉旭旻會計師則是針對川普稅改2.0大又美法案(One Big Beautiful Bill Act，簡稱OBBB)，就OBBB法案進程、「減稅與就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)相關要到期條款、OBBB稅法改革等進行解析。現場問答討論互動熱絡，還有人以自身專業分享更多其他稅法相關資訊，與會者皆獲益良多。