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粵劇改變自閉少年 藝程新生代8月唱響南加

記者劉子為/艾爾蒙地即時報導
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藝程文化交流協會的負責人、學生、家長共同祝願演出能圓滿成功。（記者劉子為/攝影）
藝程文化交流協會的負責人、學生、家長共同祝願演出能圓滿成功。（記者劉子為/攝影）

沉寂數年後，粵劇之聲再度響起。由羅省婦女新運會主辦、藝程文化交流協會協辦的「藝程新世代粵劇交流才藝表演2025」，即將於8月17日隆重登場。這不僅是一場文化演出，更是一群在美國出生長大的年輕華裔，用青春與熱情對傳統粵劇發出的深情告白。

羅省婦女新運會主席袁璐表示，自2015年首次邀請藝程協辦兒童粵劇公演以來，雙方合作無間，直到2021年因疫情停辦。期間創辦人張莉英老師及熊文希老師先後返回香港與馬來西亞，藝程亦完成代際交接，迎來新世代的承擔。袁璐感性指出，當年參演的小演員如今已成青年，這些在美國出生長大的華裔青年懷著濃厚文化使命感，努力學習、演繹粵劇，讓未曾接觸粵劇的主流社群及年輕人了解其藝術價值，實屬難能可貴。

現就讀於UCLA音樂產業系的林智遠（Anthony Lam）是此次演出的核心成員之一。他從10歲起接觸粵劇，原本只是「覺得好玩、好奇」，沒想到這個偶然的選擇，卻成為他人生的重要轉捩點。「我有自閉症，起初難以專注、也無法與人溝通，」林智遠坦言，「但學習粵劇教我如何專注、如何表達。它讓我找到一個能與世界連結的方式。」他分享自己學戲的方式，母親每天陪他苦練三小時，一字一句朗讀劇本，再逐漸熟悉音韻與字形。他說，「我後來甚至會用英文註解粵劇台詞，這個過程讓我不只學戲，更學會瞭解中文和中國文化。」

另一位演出者余采嵐（Carissa Yu），今年18歲，即將升讀史丹福大學。她6歲起習粵劇，起初是因為在中秋節活動中試穿戲服，被華麗的服飾與精緻頭飾所吸引。「剛開始我一句粵語都不懂，粵劇的語言又像古文詩歌，對我來說是一場艱鉅的挑戰，」她說。為了克服語言障礙，余采嵐用羅馬拼音與英文翻譯輔助記憶，再請導師講解台詞意境，以便準確詮釋角色情感。「這是一門集唱唸做打於一身的藝術，我們不僅學唱詞，還要學水袖、絲帶、刀劍的操作，每一項都很不容易，但也很有成就感。」

根據藝程文化交流協會會長林智永介紹，此次公演節目內容豐富，五位藝程新生代學員林智遠、羅嘉欣（Emily La）、余采嵐、畢紫儀（Chloe Bi）、馬詠旎（Melanie Mar），將重演他們童年演出過的經典折子戲，包括「幽媾」、「帝女花」、「梁祝之十八相送」、「洛水夢會之絲帶舞」，以及二胡與中西合璧樂器合奏。

此外，主辦單位特別邀請UCLA英語系首位亞裔教授、粵劇課程創辦人張敬珏教授，聯同高中生馬晶晶合演經典劇目「紫釵記」。演出過程中將穿插「粵劇戲曲知多少」與基本功教學環節，讓現場觀眾也能參與其中，親身體驗粵劇的魅力。

該公演將於8月17日（星期日）下午1時30分假洛僑中心大禮堂舉行。本次活動免費入場，憑票觀賞，索票請洽黃美霞或方美瓊

表演者之一余采嵐6歲起習粵劇，她在現場分享學習粵劇的心路歷程。（記者劉子為/攝影...
表演者之一余采嵐6歲起習粵劇，她在現場分享學習粵劇的心路歷程。（記者劉子為/攝影）
表演者林智遠表示，粵劇讓他學會如何專注、如何表達，讓他找到一個能與世界連結的方式...
表演者林智遠表示，粵劇讓他學會如何專注、如何表達，讓他找到一個能與世界連結的方式。（記者劉子為/攝影）
與會嘉賓合影留念。（記者劉子為/攝影）
與會嘉賓合影留念。（記者劉子為/攝影）
羅省婦女新運會主席袁璐宣布，「藝程新世代粵劇交流才藝表演2025」即將於8月17...
羅省婦女新運會主席袁璐宣布，「藝程新世代粵劇交流才藝表演2025」即將於8月17日隆重登場。（記者劉子為/攝影）

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