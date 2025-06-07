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南加華人生態示範屋 都市森林自然能源巧思妙手

記者張庭瑜/亞凱迪亞市即時報導
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黃鐵嶼於自宅後院向來賓解說生態設計理念，庭院設有自然通風與生物多樣性景觀，強調居家與自然共生的可能性。（記者張庭瑜/攝影）
黃鐵嶼於自宅後院向來賓解說生態設計理念，庭院設有自然通風與生物多樣性景觀，強調居家與自然共生的可能性。（記者張庭瑜/攝影）

配合全國森林周（National Forest Week），生態屋屋主暨建築和城市規畫專家黃鐵嶼7日在亞凱迪亞自宅舉辦公益生態導覽活動，展示其多年實踐的環保住宅改造成果，包括都市生態步道、自建微型森林系統與節能設計理念。現場同步開放觀賞一株歷經約20至25年才盛開的稀有龍舌蘭（Agave），吸引不少生態愛好者到場參與。

活動內容涵蓋戶外導覽、景觀理念分享與能源應用經驗介紹。黃鐵嶼表示，居家前方原本單調的人行道與街道綠帶，在經過設計與種植改造後，成為一條兼具生態功能與社區教育意義的「都市步道」。由於住宅鄰近學校與公園，平日通行人潮頻繁，他希望藉此打造示範案例，鼓勵更多人從住家周邊空間著手改變環境。

黃鐵嶼指出，相較於傳統草坪，他改種了兩種耐旱地被植物，不僅減少灌溉與施肥需求，也有助提升生物多樣性，吸引蜜蜂、蝴蝶等傳粉昆蟲。他強調：「每家都有草坪，但你可以讓自家門前的景觀不一樣，也讓它說出一個故事。」

在居家節能方面，他分享自身經驗表示，空調系統長時間運轉不僅費電，也不符合實際使用空間配置。他建議可改以吊扇搭配自然通風達成室內降溫效果，並結合中庭氣流導引、天窗排熱與日夜開窗通風設計，達到節能與舒適兼具。

窗戶設計上，他偏好採用上下可開的「雙掛窗」（double-hung window），可讓涼空氣由低處進入、熱氣自高處排出，強化整體對流效率。他認為：「這些設計不必高科技，反而與傳統智慧一致。像三合院的中庭通風，就是最有效的節能法門。」

該住宅後院營造出一個融合森林與沙漠特色的多層次生態花園，栽種了約500株植物，包括樹木、灌木、藤蔓與地被植物。其中一區為黃鐵嶼親自設計的沙漠綠洲，選用15種沙漠原生植物自然群聚排列，呈現沙漠森林意象，不僅具備觀賞價值，也為都市中提供野生動物棲息空間。

活動當天，現場民眾得以一睹正值盛開期的龍舌蘭，該植物一生僅開花一次、花後即枯死，極為珍貴罕見。黃鐵嶼期盼，透過這場導覽與展示，讓更多人意識到都市中的綠地與能源管理也能從自家門口開始，「不必擁有大片土地，也能讓居家成為森林的一部分。」

社區居民於生態步道前合影，背景為盛開的龍舌蘭，該植物一生僅開花一次極罕見。（記者...
社區居民於生態步道前合影，背景為盛開的龍舌蘭，該植物一生僅開花一次極罕見。（記者張庭瑜/攝影）
龍舌蘭高聳開花，經約20至25年才見一次花期。（記者張庭瑜/攝影）
龍舌蘭高聳開花，經約20至25年才見一次花期。（記者張庭瑜/攝影）
活動當日，黃鐵嶼向聽眾講述「都市森林」與節能建築概念，分享如何從自家庭園實踐綠色...
活動當日，黃鐵嶼向聽眾講述「都市森林」與節能建築概念，分享如何從自家庭園實踐綠色生活。（記者張庭瑜/攝影）

亞凱迪亞

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