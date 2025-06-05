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華人開派對 朋友小孩摔傷提告 面高額賠償+友情決裂

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
家庭派對，場面溫馨，但要規避風險。（pexels截圖）
家庭派對，場面溫馨，但要規避風險。（pexels截圖）

美國華人移民在家中招待親友、舉辦熱鬧派對，也是表達情誼、延續傳統中華文化的重要方式。無論是農曆新年團聚、孩子的生日宴、畢業慶祝，還是購買新屋招待慶賀親友，家門一開、笑語盈盈，正是華人心中最熟悉、最溫暖的畫面。

然而，美國是一個講究個人責任與風險管理的社會。一次看似單純的家庭聚會，可能因一杯酒灑落、樓梯滑倒，或某位賓客酒後駕車肇事，可能會讓屋主惹上官司、面臨高額賠償。無論是自己辦派對，還是出借住宅給朋友使用，只要事故發生在自己的產權範圍內，就可能要承擔相應的責任。

不久前，南加州一位華人新移民在家中舉辦新屋「開鍋」慶賀新居派對，邀請幾位好友到家聚會。正當大家沉浸在歡樂氣氛中時，一位朋友的六歲兒子不慎從二樓樓梯摔落，導致手臂骨折。家人緊急撥打911送醫急救，雖然孩子保住了手臂，但卻留下永久性損傷。由於孩子父母缺乏醫療保險，無力負擔高額治療費，最後不得已將舉辦派對的屋主告上法院，兩家人的友情因此走向決裂。

還有一起發生在聖蓋博谷的悲劇，某華人家庭為友人舉辦生日派對，席間賓客飲酒助興，其中一人離席後酒駕撞車，導致對方重傷不治。警方調查發現肇事者是在朋友家喝了酒，因此屋主也被列為關係人。最終不僅遭警方傳訊，更被死者家屬提出民事訴訟，要求高額賠償，讓原本一場好意的招待演變成難以承受的法律災難。

保險業資深顧問林大衛指出，南加州的華人家庭若在家舉辦派對，應特別重視一些風險因素。

首先是地方政府對家庭活動的時間與噪音限制。多數城市都有明文規定，平日晚上10點、周末晚上11點之後，禁止發出過大聲響。如果鄰居多次投訴，警方可依法開罰，甚至將住宅列為「滋擾物件」。若聚會頻繁，甚至每天接待來客，也可能被鄰里、城市規劃部門質疑將住宅「類商業性使用」，引發更多糾紛。

其次，兒童安全是風險高發點。在美國法律觀念中，屋主對來訪者的人身安全負有「合理照護責任」。泳池、蹦床、樓梯、滑梯，甚至寵物犬，都可能成為事故源。若孩子在你家受傷，不論是否監督不周，屋主都有可能被認定有責任。

而最具爭議的則是酒精與社交責任（Social Host Liability）。在加州，屋主若供應酒精給未成年人，或未有效防止酒後駕駛，可能對第三方造成事故後須負連帶賠償責任。更嚴重者，可能涉及刑事指控。例如：某人在你家喝酒後外出撞死他人，受害者家屬有權控告你未妥善監督。

林大衛提醒，即使將房子借給朋友辦派對，一樣存在風險。只要事件發生在當事人屋內或前院範圍，你都可能被列為責任主體。若對方沒有保險，或派對中涉及酒精、煙火、泳池或者槍枝問題等風險元素更高。

除了風險防範，更重要的是保險配置。大多數美國屋主的房屋保險（Homeowner's Insurance）雖含有責任險（Liability Coverage），但保額往往也很有限，無法應對重大傷亡事件的賠償壓力。林大衛建議，應考慮額外購買個人綜合責任險或稱「保護傘險」（Umbrella Insurance），它可在原有責任保險之上，提供額外100萬美元以上的保障，費用每年僅幾百美元，卻能在關鍵時刻為家庭資產提供保護。

最後，尤其需要提醒一些熱心社交的家庭，如果每周甚至每日在家中舉辦聚會，不再被視為單純的家庭活動，而可能構成「類商業性使用」。一旦保險公司發現可能拒賠；鄰居也可能因此反感投訴。因此，無論是為了法律安全、鄰里和諧，或是自己與家人的長遠安穩，學會在「好客」與「合規」之間找到平衡，才是真正成熟的移民智慧。

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