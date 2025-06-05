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賣礦泉水雜貨店收25%小費 華人無奈「十幾年未見」

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賣礦泉水雜貨店收25%小費 華人無奈「十幾年未見」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
華人買日用品雜貨，被收取高達25%的小費。此為示意圖。（Pexels）
華人買日用品雜貨，被收取高達25%的小費。此為示意圖。（Pexels）

美國的小費文化受到越來越多人關注，特別是疫情後水漲船高讓很多人質疑。華人經濟學家日前向本報分享自己的經歷，稱在一家賣礦泉水等日用品的雜貨店消費時，帳單上竟然出現小費選項，甚至高達25%。

聯合國NGO國際戰略家聯盟專家委員會主任、經濟學專家趙雲龍敘述，他有一次去一家小百貨店購買礦泉水等日常商品，結帳刷卡時，界面上跳出的小費選項讓他大感意外。「這只是一家普通的雜貨店，並未提供額外服務，卻索要高達20%至25%的小費，在美國生活的十幾年，我從未遇到過。」趙雲龍坦言，當時雖然出於紳士心態支付小費，但內心仍覺得難以接受，甚至對這戶商家有些反感。

趙雲龍表示，他一直認為支付小費的初衷是尊重服務行業人員，特別是餐飲行業，理解服務生依靠小費生活的生存現狀。因此在餐廳消費時，無論對方服務多少，他通常都會支付較高的小費，我習慣給20%的小費，有時候光顧熟人、朋友的餐廳，趙雲龍更會給出30%的小費。

但最近幾年小費文化的變化，也讓趙雲龍深有感觸，不僅餐廳小費比例不斷攀升，就連一些非服務行業也開始索要小費。他解釋說，以餐廳為例，過去消費者一般給15%的小費，現在普遍要20%，甚至有些還出現高達25%、30%、或更高。對於一些華人餐廳出現強行追討小費的行為，他認為非常不禮貌，推測這家店或許經營困難，才會想盡辦法從顧客手中獲取更多收入。

小費 華人 疫情

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